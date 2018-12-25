Son Dakika Haberleri: Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu

Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine E.Y. (26) ve M.A'nın (24) Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda, satışa hazır halde 11 gram metamfetamin, 3 gram esrar, düzenekler ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan M.A, emniyette ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:20 Kaynak: AA

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