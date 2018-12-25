Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Karacabey
ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine E.Y. (26) ve M.A'nın (24) Tavşanlı
Mahallesi'nde bulunan ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda, satışa hazır halde 11 gram metamfetamin, 3 gram esrar, düzenekler ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılardan M.A, emniyette ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:20 Kaynak: AA
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