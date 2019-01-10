Son Dakika Haberleri: Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu

Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu

49 dakika önce

Bursa'nın Karacabey İlçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bursa'nın Karacabey İlçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen N.T.(62), E.Ö.(54), A.Y. (38) ve Ö.K'ye (53) ait adreslere baskın düzenledi.

Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı, ikametlerinde yapılan aramalarda 141 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Bursa, Karacabey, Güncel
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