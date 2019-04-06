Son Dakika Haberleri: Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu

Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu

14 dakika önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.

Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen kişileri takibe aldı.

İlçede çeşitli adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda, 53 gram bonzai, 11 gram esrar, 1 uyuşturucu hap, 3 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.


Operasyonda, R.A (34), E.Ş (20), O.B (25), Ç.Ş (32), T.E (37), Y.E.O.(29) ve T.K (28), suçüstü yakalandı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.A, E.Ş, O.B ve Ç.Ş, tutuklandı.

Şüpheli T.E ve Y.E.O, savcılık tarafından serbest kalırken, T.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:28 Kaynak: AA

Bursa, Karacabey, Güncel
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