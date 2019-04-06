Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu

Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen kişileri takibe aldı.
İlçede çeşitli adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda, 53 gram bonzai, 11 gram esrar, 1 uyuşturucu hap, 3 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Operasyonda, R.A (34), E.Ş (20), O.B (25), Ç.Ş (32), T.E (37), Y.E.O.(29) ve T.K (28), suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.A, E.Ş, O.B ve Ç.Ş, tutuklandı.
Şüpheli T.E ve Y.E.O, savcılık tarafından serbest kalırken, T.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.