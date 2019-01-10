Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıBURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı



BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip ile Karacabey'de uyuşturucu satanlara yönelik yaptığı operasyonlar neticesinde N.T.ve Ö.K.'nin evlerine baskın düzenledi. Şahısların ikametlerinde 141 gram esrar, 15 adet uyuşturucu tabanca, 2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı

Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi

İzmir'de Trans Bireyi Vuran Polis Tutuklandı

Rapçi Ezhel'e Uyuşturucudan 3'üncü Kez Dava Açıldı