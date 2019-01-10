Son Dakika Haberleri: Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

37 dakika önce

Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıBURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip ile Karacabey'de uyuşturucu satanlara yönelik yaptığı operasyonlar neticesinde N.T.ve Ö.K.'nin evlerine baskın düzenledi. Şahısların ikametlerinde 141 gram esrar, 15 adet uyuşturucu tabanca, 2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:54 Kaynak: İHA

Karacabey, 3. Sayfa
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