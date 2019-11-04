Son Dakika Haberleri: Karacabey'de vatandaşlar taleplerini başkana 'yüz yüze' aktarıyor
Son Dakika Güncel Karacabey'de vatandaşlar taleplerini başkana 'yüz yüze' aktarıyor

Karacabey'de vatandaşlar taleplerini başkana 'yüz yüze' aktarıyor

6 saat önce

Gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşlarla buluşmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karacabey'de vatandaşlar taleplerini başkana 'yüz yüze' aktarıyor, System.String[]

Gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşlarla buluşmalarını aralıksız sürdürüyor.


Başkan Özkan'ın ilçe halkıyla sağlıklı ve yerinde çözüm maksadıyla sürdürdüğü "Başkanla Yüz Yüze" günleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Her cuma günü başkanlık makamında gerçekleşen buluşmalara vatandaşlar randevu almadan katılabilirken, gerçekleşen görüşmelerde vatandaşların talep ve önerileri birinci ağızdan çözüme kavuşuyor. Vatandaşların isteklerini bizzat kendisi not alan Başkan Özkan, görüşmelerinde vatandaşlara belediye hizmetlerinden memnuniyetlerini de sorarken, yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler de veriyor.


"İlk günden beri vatandaşlarımızla aramızda güçlü bir iletişim halindeyiz" diyen Belediye Başkanı Ali Özkan, "Vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermek, onlara yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sağ olsun kendileri de bu buluşmalarımıza büyük ilgi gösteriyor. Bizler, halkımızın sorunlarına çözüm üretmek, kentimizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için varız. Bu anlamda Karacabey'i vatandaşlarımızla birlikte, 'ortak akıl' ile yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.


Öte yandan "Başkanla Yüz Yüze" buluşmaları, Karacabey Belediyesi başkanlık makamında her cuma günü saat 15.00'de gerçekleşiyor. Gerçekleşen buluşmalarda, Başkan Özkan'ın yanı sıra daire müdürleri de hazır bulunuyor. - BURSA

Ali Özkan, Karacabey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:01:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacabey'de vatandaşlar taleplerini başkana 'yüz yüze' aktarıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]