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Karacabey'de verimli görüşmeler - Son Dakika

Karacabey'de verimli görüşmeler

24.08.2021 13:26
Karacabey'de verimli görüşmeler, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile ilçede gerçekleştirilen ziyaretler hakkında değerlendirmede bulundu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile ilçede gerçekleştirilen ziyaretler hakkında değerlendirmede bulundu.

Çavuşoğlu'nun Karacabey'de ilk ziyareti, AK Parti Mahalle temsilcileri ile düzenlenen toplantı oldu. Buluşmada Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, AK Parti ilçe yöneticileri ve mahalle temsilcileri yer aldı. Çavuşoğlu ile birlikte daha sonra Tophisar ve Çavuş mahalleleri, salça fabrikası, taşıyıcılar kooperatifi, soğan pazarı ve ilçe merkezindeki esnaflar ziyaret edildi.

Başkan Ali Özkan ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Vekilimizi AK Parti yöneticilerimiz, üyelerimiz ve vatandaşlarımızla ilçemizde ağırladık. Mühim görüşmeler yapıldı. Karacabey Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve hükümet tarafından ilçemizde yapılan çalışmaları etraflıca ele alma imkanı bulduk. Ziyarette ayrıca Çavuş Mahallesi'ndeki kavun pazarında üreticilerimizle görüştük. Kavun ve karpuz fiyatları bu sene iyi. İnşallah domates sezonunun da iyi geçmesi halinde, üreticilerimizin yüzü gülecek. Bu ziyarette bunları da direkt üretici ile görüşme imkanı bulduk. Ayrıca bir salça fabrikasını ziyaret ederek, orada domatesin salça olma safhalarını hep birlikte gördük. Tophisar ve Çavuş Mahalle sakinlerimizle görüştük. Ayrıca soğan pazarı ve taşıyıcılar kooperatifi üyeleri ve yönetimi ile bir araya gelerek, çeşitli konularda istişarelerde bulunduk. İlçemiz adına son derece verimli görüşmeler oldu. Güzel gelişmelerin olacağına inanıyorum" dedi. - BURSA

Karacabey'de verimli görüşmeler
Karacabey'de verimli görüşmeler
Karacabey'de verimli görüşmeler

Karacabey, Ali Özkan, Hisarcık, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karacabey'de verimli görüşmeler - Son Dakika


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