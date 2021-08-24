Karacabey'de verimli görüşmeler - Son Dakika

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde ilçeye gelen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile ilçede gerçekleştirilen ziyaretler hakkında değerlendirmede bulundu.

Çavuşoğlu'nun Karacabey'de ilk ziyareti, AK Parti Mahalle temsilcileri ile düzenlenen toplantı oldu. Atatürk Kültür Parkında gerçekleşen buluşmada; Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, AK Parti ilçe yöneticileri ve mahalle temsilcileri yer aldı. Gerçekleşen görüşmede, çeşitli öneri ve görüşler değerlendirildi.

Buluşmanın ardından ise Çavuşoğlu ile birlikte Tophisar ve Çavuş mahalleleri ziyaret edilirken; salça fabrikası, taşıyıcılar kooperatifi, soğan pazarı ve ilçe merkezindeki esnaflara ziyaret gerçekleştirildi.

Üreticilerimizin yüzü gülecek

Başkan Özkan ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Hakan Çavuşoğlu'nu AK Parti yöneticilerimiz, üyelerimiz ve vatandaşlarımızla ilçemizde ağırladık. Ve önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Karacabey Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve hükümet tarafından ilçemizde yapılan çalışmaları detaylıca ele alma imkânı bulduk. Ziyarette ayrıca Çavuş Mahallesi'ndeki kavun pazarında üreticilerimizle görüştük. Kavun ve karpuz fiyatlarının bu sene olumlu olduğunu söyledi üreticilerimiz. İnşallah domates sezonunun da iyi geçmesi halinde, üreticilerimizin yüzü gülecek. Bu ziyarette bunları da direkt üretici ile görüşme imkânı bulduk. Ayrıca bir salça fabrikasını ziyaret ederek, orada domatesin salça olma serüvenini hep birlikte detaylarıyla gözlemledik. Tophisar ve Çavuş Mahalle sakinlerimizle görüştük. Ek olarak, soğan pazarı ve taşıyıcılar kooperatifi üyeleri ve yönetimi ile bir araya gelerek, çeşitli konularda istişarelerde bulunduk. İlçemiz adına son derece verimli görüşmeler oldu. Güzel gelişmelerin olacağına inanıyorum" dedi.