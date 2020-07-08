Karacabey'de virüsle mücadelede denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

Karacabey'de virüsle mücadelede denetimler sıklaştırıldı

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe çapında denetimlerini sıklaştırdı.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe çapında denetimlerini sıklaştırdı. Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşlara belirlenen kurallara uymaları çağrısında bulunarak, "Kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeliyiz. Kural ve tedbirleri ihmal edenler için zabıtamız denetimlerini sıklaştırdı" dedi.

Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor


Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Covid 19 tedbirleri kapsamında ilçe çapında denetimlerini sıklaştırdı.


Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede faaliyet gösteren ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokantalar, restoranlar, kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler, internet kafeler, berber ve kuaförler, güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, parklar, hamamlar gibi yerlere yönelik polis eşliğinde yapılan denetimlerin, önümüzdeki günlerde de süreceği ifade edildi.


Karacabey'in dört bir yanında eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 maddesince idari para cezası ve aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılabileceği ve adli işlem başlatılabileceği belirtildi.


Özkan'dan 'kurallara uyalım' çağrısı


Belediye Başkanı Ali Özkan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeliyiz. Halkımızın sağlığını önemsemeyen işletme ve şahıslara yönelik tedbir ve denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda, vatandaşlarımızdan kişisel ve toplumsal sağlığımızla ilgili tedbirlere dikkat etmelerini bekliyorum. Bu virüsü hep birlikte mücadele ederek ortadan kaldıracağız. O yüzden, gerekli kurallara ve tedbirlere uyalım" çağrısında bulundu. - BURSA

Karacabey Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Koronavirüs, Karacabey, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Karacabey'de virüsle mücadelede denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:24 Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 13:43 Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır 13:19 Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:30 Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti 09:03 Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
23:03
Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
22:54
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor
22:04
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
21:49
Listeye iki il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi
21:46
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
21:46
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 23:13:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacabey'de virüsle mücadelede denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]