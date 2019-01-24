Karacabey'de Yatırımlar Hız Kesmiyor

. Bu hafta Hotanlı Mahallesi yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Ali Özkan, "Şehir merkezi ve kırsal mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Dokunmadığımız tek bir mahalle ve sokak kalmadı. Her geçen gün üzerine koymaya devam ediyoruz'' dedi.

Karacabey, 24.01.2019 – Merkez-kırsal ayırt etmeksizin, ilçenin dört bir yanına yatırım götüren Karacabey Belediyesi'nin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Karacabey Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hotanlı Mahallesi hizmet binasının açılışı, önceki gün protokol üyeleri ve mahalle halkının katılımıyla gerçekleşti.

Açılışa İlçe Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, Hotanlı Mahalle Muhtarı Sami Özseçen, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan'ın yanı sıra, yöneticiler ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Sosyal belediyecilik

Belediye Başkanı Ali Özkan açılış öncesi yaptığı konuşmada, "Karacabey'de 85 mahallemize hizmet götürüyoruz. Mustafakemalpaşa'dan sonra yüzölçümü olarak Bursa'da 2. büyük ilçeyiz. Ancak sorumluluklarımızı ve beklentileri biliyor ve imkanlar dahilinde hepsine el atmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar, muhtarlarımızın bize ilettiği hiçbir konuya duyarsız kalmadık. Hangi muhtarımız bizden ne talep ettiyse, imkanlar dahilinde yapmaya çalıştık. Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda, devletin ilgi alanına girdiği konularda da yine işin takipçisi olduk. Öte yandan, tüm okullarımızda belediyemizin desteği var. Sağlık alanında ambulanstan, sağlık ocaklarının yapımına kadar pek çok icraatımız oldu. Lojmanlardan sosyal binalara kadar, hepsinde ilçemize değer katacak yatırımlarda yer alıyoruz. Köylerden mahalleye geçen yerleşim birimlerimizde sosyal ve sportif alanlar oluşturmaya, gençlerimize yeni sosyal alanlar yapmaya devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizde de sosyal hayatın canlanmasına bizzat katkı sağlıyoruz. Bugün de burada muhtarımızın önerileri doğrultusunda, mezbelelik halde boş duran bir binayı Hotanlı Mahallesi'ne yakışan bir hale dönüştürdük. Ve bu güzel hizmet binamızı hayata geçirdik. İhtiyaç sahiplerinin evlerinin tadilatı noktasında da şehir içi ve kırsalda sosyal devlet anlayışından yola çıkarak çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.