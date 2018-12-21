Son Dakika Haberleri: Karacabey'de Yeni Kademe Binasının Temeli Atıldı

Karacabey'de Yeni Kademe Binasının Temeli Atıldı

4 saat önce

Karacabey Belediyesi tarafından yapımına başlanılan ve yaklaşık 2,5 milyon lira mal olacak yeni kademe binasının temeli atıldı.

Karacabey'de Yeni Kademe Binasının Temeli Atıldı, System.String[]
Karacabey Belediyesi tarafından yapımına başlanılan ve yaklaşık 2,5 milyon lira mal olacak yeni kademe binasının temeli atıldı.

Karacabey Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan kademe binası, 240 metrekare alan üzerine inşa edilecek. İdari kısım ve 9 adet atölyenin yer alacağı kademe binasında, tamirhane, lastik atölyesi, elektrik-sıhhi tesisat atölyesi, kaynakhane, marangozhane, boyahane, inşaat atölyesi ve 2 adet depo yer alacak. Binanın yaklaşık 180 iş günü içerisinde teslim edileceğini belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey'de yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek ve modern şehircilik anlayışını yakalamak için her alanda çalışmalara devam ediyoruz. İstanbul-İzmir otoyolu da kadememizin önünden geçecek. Mezbelelik haline gelmiş, tehlike arz eden ve personelimizin sağlıklı çalışmasına imkan vermeyen binaları yıktık. Şu anda modern atölyeleri ve sosyal tesisi burada gerçekleştireceğiz. Burasını daha iyi hizmet verebilir hale getireceğiz" dedi.

Yeni inşa edilecek kademe binasının temel atma törenine çok sayıda vatandaşın yanı sıra, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, KİHMED Başkanı Zeki Demir, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Konuşmaların ardından dualarla temel atıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:28 Kaynak: İHA

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Güncel
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