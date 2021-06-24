Karacabey'de yeni pazaryeri projesi geleceğe hitap edecek - Son Dakika

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte önceki gün Ömer Matlı Kapalı Pazaryerini ziyaret etti. Alışveriş yapan vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Özkan, yeni pazaryeri projesi hakkında vatandaş ve esnafla fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Özkan gerçekleştirdiği ziyarette, vatandaşların ve pazar esnafının beklentilerini de dinledi.

Modern ve büyük proje

Başkan Özkan burada yaptığı açıklamada, "Vatandaş ve esnafımız ile selamlaştık. Burada yeni pazaryeri projesi ile ilgili kafasında soru işareti olan esnaflarımızı da bilgilendirme imkânı bulduk. Yeni pazaryeri projemizin geleceğe hitap edebilecek, modern, çağdaş ve büyük bir proje olduğunu ve bunu yapmaktaki kararlığımızı ifade etmekte fayda var. Bunu da görüşmelerimizde dile getirdik. Esnafımızdan kısa bir süre fedakârlık beklediğimizi aktardık. Esnafımızdan da olumlu bir karşılık aldık. Önümüzdeki günlerde projenin sunumunu ve maketini de esnaf ve vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi.