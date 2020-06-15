Karacabey'de yeni şehir kütüphanesi hedefi - Son Dakika

Karacabey Sadık Yılmaz İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Sedat Özden ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Özkan, kütüphanenin işleyişinin ve imkanlarının daha kullanışlı hale getirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunurken, ilçeye yakışacak standartlarda yeni bir kütüphane kurulması için de çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Sadık Yılmaz İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Normalleşme süreci ile birlikte, Karacabey'de 1 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçen şehir kütüphanesi, pandemi dolayısıyla kapasitesinin 4'te 1'i kadar ziyaretçi kabul ediyor. Belediye ekiplerince tüm süreç boyunca sık sık dezenfekte işleminden geçirilen kütüphanede, hijyen açısından da konulan el dezenfekte aparatlarıyla, ziyaretçilerin sağlık konusunda sıkıntı yaşamaması sağlanıyor.



Pandemi kısıtlamalarına rağmen faaliyetler sürüyor



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kütüphane Müdürü Sedat Özden yaptığı açıklamada, "80 kişilik kapasitemiz var ancak pandemi sürecinde sadece 20 kişiyi aynı anda misafir edebiliyoruz. Bunun dışında tüm faaliyetlerimiz devam ediyor. Ödünç kitap, internet ve bilgisayarlarımız ziyaretçilerimizin hizmetinde. İlçemiz kapasitesine kıyasla, mevcut bina bize yeterli değil. Bununla ilgili neler yapılabilir? noktasında belediye başkanımızla güzel bir görüşmemiz oldu. Bunun yanında, ilçemize daha iyi hizmet verebilmek adına düşüncelerimizi ve önerilerimizi paylaştık. Yine kütüphane ve kitap okuma alışkanlıklarını daha da artırabilmek adına düşüncelerimizi paylaştık" dedi.



Her türlü desteği sağladık



Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, "İlçemiz adına kütüphanemiz için neler yapılabilir, kütüphaneye vatandaşlarımızı daha çok nasıl çekebiliriz ve çocuklarımıza kütüphane ve kitap alışkanlığını nasıl sağlayabiliriz? gibi çeşitli konuları gündeme aldık. Belediye olarak, pandemi süreci ve öncesinde her türlü desteğimizi sağladık ve buna devam ediyoruz. Umarım, ilçemiz standartlarına uygun ve daha ferah bir yerde, yeni ilçe kütüphanemizi kurabiliriz" dedi. - BURSA