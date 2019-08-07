Karacabey'de yenilenen belediye yüzme havuzuna ilgi yoğun

Karacabey Belediyesi tarafından işletmesi yapılan ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, kapalı sistemden açık sisteme dönüştürülerek yenilenen yüzüyle 2 ay önce hizmete açılan Belediye Yüzme Havuzu Tesisi, ilçe halkından da yoğun ilgi görüyor.

Karacabey Belediyesi'ne bağlı olarak, Atatürk Kültür Parkı içinde faaliyet gösteren yarı olimpik yüzme havuzu tesisi, şubat ayında teknik ömrünü doldurması nedeniyle kapatılarak bakıma alınmıştı.

Tesisi modern hale getirerek yeniden devreye alan Karacabey Belediyesi, öğrenciler için de yüzme kursu başlatmıştı.

Havuzu bu zamana dek 5 bin 22 kişinin kullandığı ifade edilirken, özellikle hafta sonu aileler tarafından yoğun ilgi gören havuzun her pazartesi bakımı yapılarak, suyu yenileniyor.

Başkan Özkan: "Gelen talepleri dikkate alarak yeniden düzenledik"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da yaz tatilini çocuklar ve yetişkinler için daha eğlenceli hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Başkan Özkan, "Geçmişte kullandığımız kapalı sistem havuz, teknik olarak hem uzun ömürlü değil hem de fazladan bir enerji israfına neden oluyordu. Ayrıca özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızdan da açık sistem yüzme havuzuna geçilmesi talebi sıkça bize ulaşıyordu. Biz de bunu fırsata çevirerek, yüzme havuzumuzu açık hale getirdik. Vatandaşlarımız burada hem güneşlenebilecek hem de havuza girebilecekler. Yine yüzme kurslarımızda okulların kapanması ile kayıtlarımızı gerçekleştirmiştik. Bu yaz tatilini hem vatandaşlarımız hem de çocuklarımız için daha eğlenceli hale getireceğiz'' ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan, Yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları projesi çerçevesinde gerçekleştirilen yüzme kursları kıdemli yüzme antrenörü tarafından verilirken, yüzlerce çocuğun bu kurslardan faydalanması sağlandı.