Karacabey'de yıllardır beklenen huzurevi için geri sayım - Son Dakika

Karacabey'de yıllardır özlemle beklenen huzurevi konusunda son dönemde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz'a geçekleştirdiği ziyarette Özkan, Kızılay ile iş birliğini artırmaya yönelik karar aldıklarını belirterek, iş birliği çerçevesinde ilçede hayata geçirilecek huzurevi projesinin de yıl sonuna kadar inşaatına başlanacağını müjdeledi.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Ali Özkan, Kızılay'ın yerelde ve genelde yürüttüğü çalışmalar hakkında Susmaz'dan çeşitli bilgiler alırken, ilçede gerçekleştirilen sosyal yardımlar hakkında da kendisine bilgiler verdi.

Sosyal Yardım İşleri kentin dört bir yanında desteğe koşuyor

Başkan Özkan, ilçede sosyal yardım çalışmalarına hız kazandırmak için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nü kurduklarını belirterek, özellikle pandemi döneminde bu müdürlüğün, ilçenin dört bir yanında vatandaşların yardımına koştuğunun altını çizdi.

Özkan yaptığı açıklamada, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müzü kurduktan sonra, bu birimimizi aşevi ve misafirhanenin de olduğu binaya taşıyarak, burayı adeta bir yardım üssü olarak belirledik. Burası gıda, erzak, hasta nakil gibi pek çok alanda vatandaşlarımıza yardımcı olurken, aynı zamanda devletimizin dar gelirli ve düşkün kişilere sağladığı imkanları da müdürlüğümüz aracılığıyla vatandaşlarımıza anlatıyor ve bu desteklerden faydalanması için ilgili yerlerle kendilerinin iletişimini kuruyoruz. Ve bu çalışmalarımızda, pek çok kurum ve kuruluşla iş birliğimiz oluyor. Türk Kızılay da köklü geçmişi ve örnek çalışmalarıyla her zaman takdir edilmiştir. Bizler Karacabey Belediyesi olarak, bu zamana dek olduğu gibi bundan sonra da Kızılay ile çalışmalarda her türlü desteği sağlamaya hazırız. Kızılay iş birliğinde hayata geçirmeye hazırlandığımız huzurevi projemiz için de güzel gelişmeler yaşanıyor. İnşallah 2021 yılı sonuna kadar huzurevinin inşaatına başlayarak, ilçemizin artık en önde gelen ihtiyaçlarından biri olan bu projeyi şehrimize kazandırmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Türk Kızılay örnek oluyor

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz ise yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay, yardıma ihtiyacı olan herkese merhamet elini uzatmayı misyon edinmiş bir kuruluş. Biz de Bursa Şubesi olarak, bu misyonun hakkını veren çalışmalarla hem diğer şubelere hem de diğer yardım kuruluşlarına örnek olan bir pozisyondayız. Bağışçılarımızın desteği ile kendini zorda hisseden vatandaşlarımıza ve ihtiyaç sahibi kimselere, gönüllülerimizle yürüttüğümüz çalışmalar vesilesiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda, belediyelerimizin desteği ve onlarla yapacağımız iş birlikleri, ihtiyaç sahiplerine daha sağlıklı ulaşmamız adına çok önemli" diye konuştu.