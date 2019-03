Karacabey'de Yılların Hayâli Gerçek Oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey'e kazandırılacak Kültür Merkezi'nin inşaatı başladı.

Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de refah seviyesini yükseltecek projeleri bir bir devreye alıyor. Yıllardır Karacabey halkı tarafından özlemle beklenen Kültür Merkezi'nde inşaat başladı. İlçe girişindeki Atatürk kültür Parkı'nda konuşlandırılan Kültür Merkezi'nde farklı büyüklüklerde 4 salon, düğün salonu, kütüphane, fuaye alanı, çok amaçlı salon, iki adet sinema salonu, idari bilim ofisleri ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal donatılar bulunacak. Yaklaşık 14 milyon TL'ye mal olacak Kültür Merkezi, Karacabey'in kültür sanat hayatına renk katacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nüfusu 100 binleri zorlayan, turizm, tarım ve teknoloji sanayisi ile her alanda kalkınmaya müsait olan Karacabey için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Karacabey'de gençler ve hanımlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hizmet verecek olan Kültür Merkezi'nin her anlamda ilçeyi bilgiye, kültüre ve sanata doyuracağını belirten Başkan Aktaş, "Her ilçemizin kendine has ayrı ayrı özellikleri var. Yol haritamızı belirledik. Her ilçemizle ilgili günlerce, haftalarca çalıştık. Karacabey, konumu itibariyle önemli bir lokasyonda. Özellikle TEKNOSAB bu bölgenin geleceğini çok farklı etkileyecek. Raylı sistemin de Başköy'e kadar geldiğini düşünürsek bu bölgede ne kadar önemli açılımlar olacağını tahmin edin. Gerek sahilden kaynaklanan turizmle alakalı potansiyeli, gerek tarımı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Karacabey hem önemli bir sanayi kenti hem de kırsal yerleşim bölgeleri fazla. Bu nedenle öncelikle buraya bir itfaiye merkezi kazandıracağız. Aşevi ve misafirhane inşaatımız devam ediyor. Altyapı Karacabey'in de önemli beklentilerinden biri. Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağladığımız 50 milyon Euro'luk kredinin sözleşmesini imzalıyoruz. Altyapı çalışmalarını kendi kaynaklarımızla başlatmıştık zaten ancak kış ve seçim süreci nedeniyle yavaşlamıştı. Şimdi seçimden sonra hızlıca başlayıp, çalışmaları tamamlayacağız. Bu çalışma Karacabey'in değerine değer katacak" diye konuştu.



Karacabey'de büyük dönüşüm



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'da ilçede uzun yıllardır eksikliği hissedilen bir projeyi hayata geçirmeleri nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Son yıllarda Karacabey'de yaşanan büyük dönüşümü anlatan Özkan, "Eski hastanemiz mezbelelikti, riskli binadaydı. Şimdi 5 yıldızlı otel kıvamında bir hastanemiz var. Eski hastanemizin yerinde de sağlıklı yaşam merkezi inşaatı devam ediyor. Burası da mini bir hastane gibi halkımıza hizmet verecek. İstanbul İzmir Otoyol projesi devam ediyor. Çok yakında 1.5 saatte İstanbul'a, 2 saatte İzmir'e ulaşacağız. 40- 50 yıldır dillendirilen Görecik Barajı'nın temelini atmak da bize nasip oldu. Yazın yüzde 80 oranında yeraltı suyu kullanıyoruz. Baraj bitince bu sıkıntı ortadan kalkacak. Yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağlayacak TEKNOSAB ilçemizin vizyonunu bir üst lige çıkaracak. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak altyapı yatırımlarıyla da ilçemizin önümüzdeki 50 yıllık altyapı sorununu çözmüş olacağız" dedi.



Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Mustafa Esgin de siyasetten sadece millete memlekete hizmet etmeyi anladıklarını belirterek, yapılacak merkezin Karacabey'e hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Karacabey'in kültür sanat hayatına renk katacak tesisin temeli atıldı. - BURSA

