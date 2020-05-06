Karacabey'de yoğun ilgi gören tarım otoparkı yaygınlaşıyor

Tarım ve hayvancılık şehri Karacabey'de, belediye ilçedeki otopark sorununu çözmek için çözümler üretmeye devam ederken, Karacabeyli çiftçileri de unutmuyor.



Karacabey Belediyesi tarafından, 10 bin metrekarelik alanda faaliyete geçirilen ve çiftçilerin makineleri ile adeta dolup taşan tarım otoparkı için başka bölgelerden de talepler gelmeye başladı. Belediye Başkanı Ali Özkan, yakın zamanda ilçede ikinci tarım otoparkını da açacaklarını müjdeledi.



Tarım ve hayvancılık şehri Karacabey'de, belediye ilçedeki otopark sorununu çözmek için çözümler üretmeye devam ederken, Karacabeyli çiftçileri de unutmuyor.



Karacabey Belediyesi tarafından, Yenimahalle'de 10 bin m2'lik alanda faaliyete geçirilen ve çiftçilerin makineleri ile adeta dolup taşan tarım otoparkı için başka bölgelerden de talepler gelmeye başladı. Belediye Başkanı Ali Özkan, yakın zamanda ilçede ikinci tarım otoparkını da Hamidiye Mahallesinde açacaklarını müjdeledi.



Hem güvenlik hem de trafiğe çözüm



Başkan Ali Özkan, "Bildiğiniz gibi tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ilçeyiz. Traktör, römork ve iş makinaları yoğunluğumuz hep vardı. ve bazı çiftçilerimizin deposu olmadığı için bu tarım aletlerini ve makinelerini ana yollara veya dar sokaklara koydukları oluyordu. Bu da trafik sıkışıklığına ayrı bir etken olarak karşımıza çıkıyordu. İşte hem bu sorunu çözebilmek hem de vatandaşlarımıza güvenlik noktasında yardımcı olabilmek adına Yenimahalle'de Belediye Hizmet Yerleşkesi arkasında yer alan bir alanı tekrar düzenlemiştik. Traktörüyle, römorkuyla, iş makinalarıyla, tarım aletlerinin muhafaza edildiği Karacabey Belediyesi Tarım Parkı, ilçemizin ihtiyacı olan bir hizmetti. İlkinin açılmasının ardından kısa sürede dolan tarım park alanına şehrin farklı bölgelerinden de talepler geliyordu. Bu anlamda ikinci tarım otoparkını da Hamidiye Mahallemizde açmayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA