Son Dakika Haberleri: Karacabey defneyi işleyen şehir olacak
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Karacabey defneyi işleyen şehir olacak

1 saat önce

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, halen yurtdışında işlenen defneyi işleyerek ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Karacabey defneyi işleyen şehir olacak, System.String[]

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, halen yurtdışında işlenen defneyi işleyerek ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını söyledi.


Belediye Başkanı Ali Özkan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan Yardımcısı Şerife Kontoğlu ve Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun ile bir araya geldi. Görüşmede Karacabey'in zirai yatırımlarına yönelik değerlendirmeler ve devam eden gelişmeler masaya yatırıldı. Karacabey'de aromatik bitkiler ve özellikle defne ormanlarının kurulacak bir tesis ile değerlendirilecek olmasının önemine işaret eden Başkan Ali Özkan, "Sizlerle bu konularda irtibat halinde olmamız önemli. Defneyi biz yıllarca işlemeden, sadece hammadde olarak çıkaran bir şehirdik. Ama bunun üzerine gidilerek, gerekli girişimler sayesinde yakın bir zamanda Karacabey artık defneyi işleyen bir şehir olacak. Dünya ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'inin Türkiye'den, bunun da yarısının Karacabey ve bölgeden çıktığı defne, bölge ekonomimiz için önemli bir değer. Halen yurtdışında işlenen ürünlerin artık ülkemizde işlenecek olması, ülkemiz içinde önemli bir kazanım olacaktır" dedi.


Ali Özkan, Karacabey'de Orman Şefliği yerine yakın zamanda kurulması beklenen Ekosistem Destek Hizmetleri Şefliği'nin Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını ifade etti. Özkan, bu müdürlüğün defne, ıhlamur ve kestane üretiminde hem üretim hem pazarlama konusunda bölgeye ciddi kazanç sağlayacağını söyledi.


Başkan Özkan, "Bütün bu gelişmelerin yanında, TKDK temsilcilerimizle de görüşerek bu konularda üreticileri destekleme girişimlerimiz sürüyor. Bu anlamlı ziyaretten ötürü TKDK Başkan Yardımcısı Şerife Kontoğlu ve Koordinatör Ömer Berksun'a teşekkür ediyorum" dedi.


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan Yardımcısı Şerife Kontoğluda yaptığı açıklamada, Karacabey'in son yıllarda tarım ve turizmde çıkış yakaladığını kazandığını ve bundan mutluluk duyduklarını belirtti. - BURSA

Ali Özkan, Karacabey, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:58 Kaynak: İHA
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