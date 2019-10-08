Karacabey, defneyi işleyen şehir olacak
13 dakika önce
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, dünya ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'inin Türkiye'den, bunun da yarısının Karacabey ve bölgeden çıktığı defne ile ilgili önemli bir atılım içerisinde olduklarını söyledi.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, dünya ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'inin Türkiye'den, bunun da yarısının Karacabey ve bölgeden çıktığı defne ile ilgili önemli bir atılım içerisinde olduklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:41
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