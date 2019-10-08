Son Dakika Haberleri: Karacabey, defneyi işleyen şehir olacak
Son Dakika Ekonomi Karacabey, defneyi işleyen şehir olacak

Karacabey, defneyi işleyen şehir olacak

13 dakika önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, dünya ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'inin Türkiye'den, bunun da yarısının Karacabey ve bölgeden çıktığı defne ile ilgili önemli bir atılım içerisinde olduklarını söyledi.

Karacabey, defneyi işleyen şehir olacak, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, dünya ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'inin Türkiye'den, bunun da yarısının Karacabey ve bölgeden çıktığı defne ile ilgili önemli bir atılım içerisinde olduklarını söyledi.

Ali Özkan, Karacabey, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin operasyon planıyla ilgili cevabı bilinmeyen 5 soru
İran Dışişleri: Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir operasyonuna karşıyız Tuğçe Kazaz'dan Donald Trump'ın Türkiye tehdidine sert sözler: Küstah herif! Ekonomi tehdidinden önce Trump'tan 'müttefikimiz Türkiye' retweeti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 13:54:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacabey, defneyi işleyen şehir olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]