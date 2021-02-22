Karacabey'deki Yeşildere Barajı'nın yapımı aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Karacabey'deki Yeşildere Barajı'nın yapımı aralıksız devam ediyor

22.02.2021 09:21
Karacabey'deki Yeşildere Barajı'nın yapımı aralıksız devam ediyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Bursa'nın Karacabey ilçesinde Yeşildere Barajı'nın yapımı sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Bursa'nın Karacabey ilçesinde Yeşildere Barajı'nın yapımı sürüyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre DSİ, Bursa iline yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Bursa merkez ve ilçelerde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyan DSİ, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışı sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Karacabey'deki Yeşildere Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Yıldız, "Yeşildere Barajı'nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile Karacabey ilçesi sınırları dahilinde bulunan Yeşildere, Yenice, Emre, Obaköy (Makbuleler), Çavuşköy, Yeni Ziraatli ve Danişment kırsal mahallelerine ait 38 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Yıldız, baraj inşaatında gövde kazı imalatları ve batardo dolgusu imalatları ile derivasyon tüneli imalatları tamamlandığını ve derivasyonun sağlandığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olan ve 780 bin metreküp dolgu hacmine sahip barajımızda gövde dolgusu imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 67 metreyi bulan ve su depolama kapasitesi 16 milyon metreküp olan Bursa Karacabey Yeşildere Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 27 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Zira proje sahasında yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımızın en önemli geçim kaynağı tarım. Genelde bölgenin ekonomik potansiyelini tarım ve tarım ürünlerine dayalı sanayi etkinlikleri oluşturuyor. Tarımsal üretimin arttırılması halinde, tarıma dayalı sanayinin de gelişerek bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağı öngörülüyor. Bunun yanında proje sahası yurdumuzun nüfus yoğunluğunun en çok olduğu Güney Marmara'da yer aldığından Bursa, Balıkesir, Bandırma gibi ticaret ve endüstri merkezlerinin çok yakınında bulunuyor. Gerek ülkemizin ve gerekse büyük bir tüketim merkezi durumundaki bölgenin gıda ihtiyacının karşılanması gerekse endüstrinin ham madde ihtiyacının temin edilmesi ve tarım ürünlerinden elde edilen ihracat gelirlerinin artırılması için tarımsal sulama imkanlarının arttırılması büyük önem arz ediyor."

Devlet Su İşleri, Karacabey, Tarım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karacabey'deki Yeşildere Barajı'nın yapımı aralıksız devam ediyor - Son Dakika


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