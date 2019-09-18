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Karacabey'den Bursaspor'a forma desteği

1 saat önce

Vahap Aka başkanlığındaki Karacabey 1963 Bursasporlular Derneği, "Yeniden Zirveye" kampanyası kapsamında örnek bir davranışa imza atarak, Karacabeyli 30 öğrenciye yeni sezon formalarından hediye etti.

Karacabey'den Bursaspor'a forma desteği, System.String[]

Vahap Aka başkanlığındaki Karacabey 1963 Bursasporlular Derneği, "Yeniden Zirveye" kampanyası kapsamında örnek bir davranışa imza atarak, Karacabeyli 30 öğrenciye yeni sezon formalarından hediye etti. Bursa genelinde böyle bir çalışmayı ilk kez Karacabey Bursasporlular Derneği gerçekleştirirken, bu davranışın diğer derneklere de örnek olması bekleniyor.


Karacabey 1963 Bursasporlular Derneği Başkanı Vahap Aka'nın sponsorluğundaki Karacabey 1963 Bursasporlular Derneği, ilçedeki Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu'ndan 30 öğrenciye yeni sezon forması hediye etti.


Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu Müdürü ve koyu bir Bursaspor taraftarı olarak bilinen Altuğ Meşe gözetiminde dün Kaymakamlık önünde konuşlanan Bursastore tırını ziyaret eden 6/C Sınıfı öğrencilerinin mutlulukları görülmeye değerdi. Bursastore tırı sorumlusu İzzet Vatansever, yakından ilgilendiği öğrencilere formalarını da bizzat kendi giydirdi.


İyi günde ve kötü günde her zaman Bursaspor'un yanında olduklarını vurgulayan Dernek Başkanı Vahap Aka, "Dernek olarak gayemiz, Karacabey'deki çocuklara Bursaspor sevgisini aşılamaktır. Kulübümüzün, 'Yeniden Zirveye' kampanyasına destek için böyle bir çalışma içine girdik ve Bursastore'den aldığımız yaklaşık 30 formayı ilçemiz Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu öğrencilerine hediye ettik. Onların bu heyecanlarını görmek bizleri çok mutlu etti. Dernek olarak bizler, Bursa'yı ve Bursaspor'u seven tüm Karacabeylilerin kulübe sahip çıkmasını ve 'Yeniden Zirveye' kampanyasına destek vermesini bekliyoruz. Çünkü Bursa'mızın en büyük marka değeri olan Bursaspor'umuzun her zaman yanında olmalıyız." dedi. - BURSA

Bursaspor, Karacabey, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:04 Kaynak: İHA
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