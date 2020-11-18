Karacabey'e 2 önemli tesis geliyor - Son Dakika

Karacabey'e 2 önemli tesis geliyor

18.11.2020 15:18
Karacabey'e 2 önemli tesis geliyor, System.String[]

Spora ve sporcuya desteğini sürdüren Karacabey Belediyesi'nin ilçeye kazandırmaya hazırlandığı gençlik merkezi ve spor salonu için ihale süreci tamamlandı.

Spora ve sporcuya desteğini sürdüren Karacabey Belediyesi'nin ilçeye kazandırmaya hazırlandığı gençlik merkezi ve spor salonu için ihale süreci tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle, toplamda 11 milyon TL'ye mal olacak çok amaçlı projelerin, 2021 yılı sonuna kadar inşaatının tamamlanıp hizmete açılması hedefleniyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bir görüşme yapmış ve Karacabey'in spordaki başarısı göz önünde bulundurularak, kentte yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bakanlık tarafından destek sözü almıştı.

Bunun ardından harekete geçilerek, ilçede gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlerini günümüz şartlarında sürdürmesi amacıyla Karacabey Belediyesi'nin hazırladığı yeni projeler için sevindirici haber geldi.

Karacabey Belediyesi'nin, kente kazandırmaya hazırlandığı gençlik merkezi ve spor salonu için ihale süreci tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle, toplamda 11 milyon TL'ye mal olacak çok amaçlı projelerin, 2021 yılı sonuna kadar inşaatının tamamlanıp hizmete açılması hedefleniyor.

Çok amaçlı kompleks

İhale sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte önceki gün ilk olarak, gençlik merkezi projesi için adım atıldı.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan ve geçmişte sağlık ocağı olarak hizmet veren binanın yıkımı görevlilerce tamamlandı. Bölgedeki çalışmalar, 2845 m2'lik bir inşaat alanında sürecek.

Bittiğinde içerisinde derslikler, atölyeler, kütüphane ve seminer odaları ile internet ve sergi salonlarının yer alacağı tesis, ilçe gençleri için önemli bir kompleks olarak faaliyete geçecek.

İhale süreci tamamlanan ve içerisinde spor salonunun inşa edileceği Öğretmenler Parkındaki çalışmalar da başlıyor. Burada, 2 antrenman sahasının yanı sıra içerisinde idari ofislerle sporcular için misafirhanelerin de yer alacağı bir tesis inşa edilecek.

"İlçeye 2 önemli eser daha kazandırıyoruz"

Esentepe Mahallesi'ndeki gençlik merkezi için yıkım çalışmalarının başlamasının ardından, Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde 2 önemli eserin daha yapım çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Gençlerimize sosyal, kültürel ve sportif anlamda değer katacak bu iki eserin artık inşaat aşamasına geçildi. Gençlerimiz bu merkezde sıkılmadan, saatlerce vakit geçirebilecek. İnşallah küresel pandemiden de insanlık olarak en kısa sürede kurtulursak, projeler tamamlandığında gençlerimiz için vakit geçirmekten keyif alabilecekleri ve enerjilerini atabilecekleri, iki güzide eseri hizmete sunmuş olacağız. Bu vesileyle, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kendisi, Karacabey olarak son yıllarda elde ettiğimiz başarılarımızdan dolayı kentimize ciddi destek veriyor. Bu anlamda bizler de yeni projelerle Karacabey'in geleceğine katkı koymaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Karacabey'e 2 önemli tesis geliyor
Karacabey'e 2 önemli tesis geliyor

Karacabey Belediyesi, Mehmet Kasapoğlu, Ali Özkan, Karacabey, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karacabey'e 2 önemli tesis geliyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Alman futbolcu Sami Khedira, Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi Yalın ayak fırına giren şahıs uyuyan fırıncının telefonunu çaldı Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim
Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı         
15:19
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü         
14:03
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
"Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı         
13:30
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez         
13:08
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
Ne maske ne mesafe! Boğaz'daki lüks yatta koronayı hiçe sayıp dip dibe eğlendiler Ne maske ne mesafe! Boğaz'daki lüks yatta koronayı hiçe sayıp dip dibe eğlendiler         
11:57
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada         
11:23
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 15:48:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacabey'e 2 önemli tesis geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei