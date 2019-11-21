Karacabey'e 8,5 milyonluk spor yatırımı müjdesi

Karacabey Belediyesi'nin 'sportif kent' hedefi doğrultusunda çalışmaları hızla sürerken, bir müjde de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.



Ankara temasları kapsamında Bakan Kasapoğlu ile görüşen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'e spor alanında 8,5 milyonluk yatırımların bakanlık desteğiyle yapılacağının müjdesini verdi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve Bursa protokolünün adeta çıkarma yaptığı Ankara buluşmasında; TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, Refik Özen, Osman Mesten, Muhammet Müfit Aydın, Zafer Işık, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra; AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer aldı.



"Karacabey'imize hayırlı olsun"



Başkan Özkan toplantı dönüşü yaptığı açıklamada, "Karacabey Belediyesi olarak, spor alanındaki yatırımlarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığından çeşitli taleplerimiz vardı. Biz bu taleplerimizi Ekim ayında sayın bakanımızın Bursa ziyaretinde bizzat iletme şansı bulmuştuk. Artık gerekli prosedürleri kısa sürede hallederek, yapım sürecine geçmiş bulunuyoruz. Karacabey'imize hayırlı olsun" dedi.



Sporda altın dönem



Başkan Özkan, ekim ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte makamında gerçekleştirdiği görüşmede, Karacabey'deki spora yönelik faaliyetleri anlatmıştı. Özellikle Karacabey'deki geçmişte 200'lerde seyreden lisanslı sporcu sayısının son dönemde 7 binlere çıkarılması ve belediye olarak çeşitli branşlarda her yaşa hitap eden spor faaliyetlerine imkan sağlanması toplantıda dile getirilmişti. Özkan bu toplantıda, göreve geldiklerinde 2. amatör kümede olan Karacabey Belediye Spor takımının 3. ligde olduğunu ve 2. lige çıkma mücadelesi verdiğine değinmiş; Bursa'da Bursaspor, İnegöl Spor ve Karacabey Belediye Spor olarak 3 profesyonel spor kulübü olduğunu anımsatmıştı. Bununla birlikte, yeni kurulan voleybol takımının 2. ligde mücadele ettiğini anımsatırken, yine basketbol, güreş, okçuluk, tenis, yüzme, atletizm gibi her farklı branşlarda da gerçekleştirilen faaliyetler de toplantıda takdirle karşılanmıştı. Başkan Özkan, özellikle yağlı güreşle ilgili ilçe stadyumunda yapılan Bursa'daki ilk gece güreşinin de büyük ses getirdiğinden bahsetmişti.



Bakanlık desteği önemli



İşte bu görüşmeler neticesinde Başkan Ali Özkan, Ankara ziyaretinde de Bakan Kasapoğlu'na spor odaklı çalışmalarının çok fazla olmasına rağmen tesisleşme noktasında desteğe ihtiyacı olduklarını ifade ederek, "300 dönümlük Öğretmenler Parkı olarak tabir edilen alana, belediyemizin imkanları çerçevesinde sporcular için tesisler yaptık ve buranın spor kompleksi ve millet bahçesi olarak hizmet vermesine yönelik adımlar attık. Eksiklerimiz konusunda bakanlığımızın desteği bizler için önemli" ifadelerine yer verdi.



Başkan Özkan, Ankara gezisinde yapılan protokol kapsamında Uluabat Mahallesi'ne sentetik halı saha, yüzme havuzunun günümüz şartlarına uygun bir şekilde üstünün kapatılması, Öğretmenler Parkı içerisinde çeşitli sportif alanlar, spor salonu ve ihtiyaçlara yönelik komplekslerin yapılması, Kurşunlu, Saadet ve Bayramdere mahallelerindeki basket sahalarının düzenlenmesi, Öğretmenler Parkı içindeki tenis kortlarının düzenlenmesi işleri için toplam 8 milyon 500 bin TL'lik yatırım yapılacağının müjdesini verdi.



"Karacabey'deki faaliyetler yakından takip ediliyor"



Ankara'da gerçekleşen toplantının oldukça verimli geçtiğine değinen Belediye Başkanı Ali Özkan, "Sayın bakanımız bizim taleplerimizi olumlu karşıladı. İlçemizdeki sportif faaliyetleri yakından takip ettiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu, bakanlık olarak bu tür aktivitelere destek olmak istediklerini ifade etti. Bakanımızla olan görüşmemizin ardından, Spor Toto yetkililerine taleplerimizi yazılı ve detaylı olarak ifade ettik. Bursa İl Gençlik Spor Müdürlüğü ile istişare ederek hazırladığımız taleplerimizi de böylece bakanlığımıza ilettik. ve protokol neticesinde de mutlu haberler ile döndük. Bundan sonra projeler için ihale süreci başlayacak ve bakanlık yaklaşık 8 milyon 500 bin TL'lik kaynağı, Karacabey'deki spor yatırımları için aktaracak" ifadelerini kullandı. - BURSA