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Karacabey'e bayram tatilinde ziyaretçi akını

8 saat önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye 9 günlük bayram tatilinde 100 binden fazla ziyaretçinin geldiğini açıkladı.

Karacabey'e bayram tatilinde ziyaretçi akını, System.String[]
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye 9 günlük bayram tatilinde 100 binden fazla ziyaretçinin geldiğini açıkladı.

9 günlük bayram tatilinde vatandaşların refah ve huzuru için hummalı bir mesai harcayan Karacabey Belediyesi ekipleri, bayram tatili boyunca ilçe genelinde 646 ton evsel atık toplayarak,bu atıkları Bursa Hamitler Mahallesi'ndeki katı atık depolama merkezine ulaştırdı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'in 9 günlük bayram tatilinde tatilcilerin gözdesi haline geldiğini belirterek, ilçeye 100 binden fazla ziyaretçinin geldiğini açıkladı. Ali Özkan, yoğun geçen tatili mesaisi sonrası yaptığı açıklamada, "Belediyemizde özellikle Temizlik İşleri, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri personelimiz, fazla mesai ile vatandaşlarımızın ve tatil için bölgemizi tercih edenlerin olumsuzluklarla karşılaşmaması için büyük çaba harcadı. Bu sayede herhangi bir aksama olmaksızın, 9 gün boyunca ilçemizden 646 ton katı atığın 13 çöp kamyonu, 2 traktör ve 3 süpürge aracı ile toplandığı belirlendi. 65 kişi, bayram tatili boyunca dönüşümlü olarak yaptıkları mesai ile vatandaşlarımızın çevre temizliğinden olumsuz etkilenmemeleri için çaba harcadı. Bunun yanında, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz park, bahçe, mesire alanlarının yanı sıra cadde ve sokaklardaki kontrollerini de sıklaştırarak, vatandaşlarımızın sağlığının ve şehir işleyişinin sekteye uğramaması için çaba harcadı" dedi.

Başkan Ali Özkan, tatil süresince özellikle Uluabat Gölü, Eskikaraağaç Leylek Köyü, Issızhan ve Karacabey Harası'nın yanı sıra, şehir merkezindeki Atatürk Kültür Parkı, Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu tatil beldeleri ile Longoz Ormanı ve sahil bölgesindeki piknik alanlarında yaşanan yoğunluğun da had safhaya ulaştığını belirtti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
Ali Özkan, Karacabey, Güncel
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