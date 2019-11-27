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Karacabey'e 'butik tarım üniversitesi'

6 saat önce

Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz ve beraberindeki okul yöneticilerini ağırlayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye butik tarım üniversitesi kurulması fikrine üniversiteden destek geldiğini söyledi.

Karacabey'e 'butik tarım üniversitesi', System.String[]

Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz ve beraberindeki okul yöneticilerini ağırlayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye butik tarım üniversitesi kurulması fikrine üniversiteden destek geldiğini söyledi.


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kendisine iade-i ziyarette bulunan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ağırladı. Ziyarette üniversite idarecilere de hazır bulundu. Görüşme sırasında Karacabey'in tarihi ve tabii kaynakları masaya yatırılırken, bilhassa daha önce de gündeme gelen butik tarım üniversitesi konusunda önemli görüşmeler yapıldı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ali Özkan, Karacabey'de butik tarım üniversitesi kurulması fikrine üniversiteden destek geldiğini belirterek, böyle bir projenin ilçeye önemli bir katma değer katacağını ve 'tarım kenti' Karacabey'e yakışacağını ifade etti.


Başkan Özkan, dünya çapında pek çok önemli markaya ev sahipliği yapan ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü (TİGEM) de bünyesinde barındıran Karacabey'in, zirai üretim ve tarıma dayalı sanayide Türkiye'ye rol model olacak potansiyelde olduğunu vurguladı.


Karacabey'in uzun yıllardır 'tarım şehri' unvanıyla ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağladığına işaret eden Özkan, üniversitenin ilçede kurulması yönündeki çalışmalara başladıklarını vurguladı.


Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuzda gerek eğitim, gerekse tarihi ve tabii kaynakları açısından Karacabey'in önemli ve değerli bir yer olduğunu belirterek, üniversite olarak her zaman destek olacaklarını belirtti ve Özkan'a çalışmalarında başarılar diledi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:06 Kaynak: İHA
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