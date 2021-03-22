Karacabey'e ikinci Tarım Parkı geliyor - Son Dakika

Karacabey'e ikinci Tarım Parkı geliyor

22.03.2021 12:03
Karacabey'e ikinci Tarım Parkı geliyor, System.String[]

Bursa'nın Karacabey Belediyesi, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna sebep olan tarım aletlerinin depolanması için hayata geçirdiği "Tarım Parkı" projesinin ikinci etabını başlattı.

Bursa'nın Karacabey Belediyesi, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna sebep olan tarım aletlerinin depolanması için hayata geçirdiği "Tarım Parkı" projesinin ikinci etabını başlattı.

Karacabey Belediyesi, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna sebep olan tarım aletlerinin bu yoğunluğunu ortadan kaldırmak için hayata geçirdiği Tarım Parkı projesinin ikinci etabını 50 bin metrekarelik yeni alanda başlattı. Tamamlandığında, özellikle soğan halinin arka kısmında yer alacak Tarım Parkı, aynı zamanda belediye tarafından yapılacak rampa ile üreticilerin ürünlerini kamyon ve tırlara aktarmasına da yardımcı olacak. Projenin, çiftçiliğin yoğun yapıldığı şehirlere de örnek olması bekleniyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün gerçekleştirdiği denetimde, 2. Tarım Parkı proje sahasında süren çalışmaları yerinde inceledi. Türkiye için orijinal bir proje vurgusu yapan Ali Özkan, bu projenin özellikle çiftçiliğin yoğun yapıldığı şehirlere de model olacağının altını çizdi.

Özkan yaptığı açıklamada, "Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak anılan 'güzellikler şehri' Karacabey'imizde, çiftçilik ön planda olan uğraş alanlarından bir tanesidir. Hemşerilerimiz, bu faaliyeti icra ederken kullandıkları traktörler, römorklar ve zirai ekipmanlar, park ve trafik yoğunluğuna sebep olduğu için kendileri için de bir sorun teşkil etmekteydi. Aynı zamanda bunlar, kent içi şehir trafiğini de olumsuz yönde etkilemekteydi. Bu çerçevede Karacabey Belediyesi olarak bizler, kademe binamızın olduğu bölgede 10 bin metrekarelik alanda, Türkiye'de orijinal bir proje olan Tarım Parkını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadık. Orada belirlediğimiz alanda, üreticilerimiz traktörlerini, römorklarını ve zirai aletlerini muhafaza edebilme imkanına ulaştılar. Bu sayede şehir içi trafik hareketliliği de olumsuz etkilenmekten bir nebze olsun kurtulmuş oldu. Çiftçilerimizden, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, bu kez şehir hastanemizin ve soğan halinin arka tarafında, 50 bin metrekarelik alanda Tarım Parkının ikincisinin yapılması için çalışmalara başladık" dedi.

"Azmağın üstünden alana geçiş için 2 tane köprü ile alana giriş sağlıyoruz" diyen Başkan Ali Özkan, "Bu 50 bin metrekarelik alanda, aynı zamanda rampa diye tabir edilen bir sistemi de faaliyete geçireceğiz. Bu rampa sayesinde üreticiler, traktörlerle getirdikleri ürünleri kamyon ve tırlara aktarma imkanına kavuşacak. Bu da Ziraat Odasına kayıtlı çiftçilerimizin, üreticilerimizin bizden bekledikleri önemli bir hizmetti. İnşallah en kısa zamanda, Türkiye'de başka şehirlere de örnek olabilecek Tarım Parkı projemizin ikincisini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca tarım arazileri bu noktadan sonra başladıkları için de vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık olacak. Üreticilerimiz, buraya kadar bisikletiyle, motosikletiyle veya özel binek araçlarıyla gelerek buradaki römorkunu, traktörünü veya zirai aletlerini alacak ve hiç şehir trafiğine girmeden, trafik yoğunluğuna sebep olmadan; kendi tarlalarına, ekim yaptıkları arazilere rahatça ulaşacaklar. Ben Karacabeyli çiftçilerimize, üreticilerimize bu hizmetimizin hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Karacabey'e ikinci Tarım Parkı geliyor

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Bursa, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacabey'e ikinci Tarım Parkı geliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı! Eşinin saldırısına uğrayan kadın, hayatını kaybetti İETT şoförü korona nedeniyle kapasitesi dolan otobüsün kapılarını açmadı, öfkeli vatandaşlar aracın önünü böyle kesti Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak
15 yıllık arkadaşının iş bulma vaadine inandı! İmzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı 15 yıllık arkadaşının iş bulma vaadine inandı! İmzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı         
13:37
2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum         
13:34
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Öğretmenlerinin Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı         
12:35
Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir         
12:04
Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı         
11:48
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı         
11:15
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü         
10:42
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 13:43:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacabey'e ikinci Tarım Parkı geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei