Son Dakika Haberleri: Karacabey'e Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor
Son Dakika Güncel Karacabey'e Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor

Karacabey'e Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor

8 saat önce

Karacabey'e kurulması planlanan Orman İşletme Müdürlüğü'nün müjdesi verildi.

Karacabey'e Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor, System.String[]

Karacabey'e kurulması planlanan Orman İşletme Müdürlüğü'nün müjdesi verildi.


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye kurulması planlanan Orman İşletme Müdürlüğü'ne dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Ali Özkan, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz aylarda Karacabey'imizi ziyaret ettiğinde Orman Müdürlüğü'nü ilçemize kazandırmak, şeflik seviyesinde olan işletmenin müdürlük haline geçmesi ile ilgili bir söz vermişti. Bugün Cumhurbaşkanımızın kararları arasında resmi gazetede yayınlandığını sevinçle duymuş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Orman varlığı açısından çok önemli bir ilçeye sahip olduklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Longoz ormanlarımız, defne ormanlarımız ve ıhlamur var. Aromatik bitkiler konusunda da TBMM'nde önemli çalışmalara imza atılıyor. Katma değer üretilmesi için. Şimdiye kadar ihmal edilen bu varlığımızın değerlendirilmesi açısından bizde Karacabey'e bir yatırımcı kazandırdık. Türkiye'nin en modern defne işleme tesisinin de açılışını Karacabey'de hep birlikte yapacağız. Orman İşletme Müdürlüğümüze aromatik bitkiler içinde bir birim açılacak. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın daha fazla gelir seviyesine ulaşabilmesi, bu değerlerden daha fazla istifade edebilmesi ve katma değer üretilebilmesi açısından bu çalışmaları hep birlikte yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Orman İşletme Müdürlüğü, Ali Özkan, Karacabey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışan anneye bakıcı desteği! Aylık bin 300 TL verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 23:25:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacabey'e Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]