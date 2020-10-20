Karacabey'e salça fabrikası kurulması çağrısı

Türkiye'nin salçalık domateste önde gelen üretim merkezlerinden Bursa'nın Karacabey ilçesine salça fabrikası kurulması çağrısında bulunuldu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Şeker Fabrikaları, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Marmarabirlik ve Pankobirlik gibi Türk tarımının çatı kuruluşlarına, Karacabey'de salçalık domates fabrikası kurmaları ve katma değerli üretime katkı sağlamaları yönünde yatırım daveti yaptı.

İlçede "rampa" diye tabir edilen ve alım fiyatlarını düşüren mekanizmaların bu yıl üreticiyi zor durumda bıraktığını ancak Türk Şeker Fabrikası sayesinde salçalık domatesin 50 kuruştan işlem görüp mağduriyetin önüne geçildiğini belirten Özkan, ilçedeki tarımsal üretim potansiyelini artırmak için önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Özkan, yeni salçalık domates tesislerinin bölgeye kurulmasıyla Karacabey'in salça üretiminde çok farklı konuma ulaşacağını anlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Geniş coğrafyasında verimli tarım arazileriyle Türkiye'nin üretim merkezi olan Karacabey, tarım ve sanayiye dayalı güçlü ekonomisi ile son yıllarda ciddi bir atılım içinde. Biz de 3T vizyonumuzun önemli parçalarından biri olan tarımsal kalkınmaya yönelik hamlelerimizle, ilçemizi her anlamda geliştirmeye devam ediyoruz. Bu noktada, Türk Şeker, Tarım Kredi Kooperatifleri, Marmarabirlik ve Pankobirlik gibi çatı kuruluşlarımız üreticilerimizin her zaman yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Ülkemizin bu köklü kuruluşlarına, Karacabey'de salçalık domates fabrika kurmaları ve katma değerli üretime katkıda bulunmaları davetinde bulunmak istiyoruz."

İlçedeki yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayan Özkan, "Türkiye'nin en modern defne tesisinin Karacabey'e kazandırıldı. Trakya Birlik ve Limagrain fabrikalarının kapasitelerinin artırılması da kentimiz için çok kıymetli. Tüm bunların yanında, salçalık domates yatırımlarının gerçekleşmesi de Karacabey çiftçisinin sürekli olarak yüzünün gülmesine vesile olacaktır." ifadelerine yer verdi.