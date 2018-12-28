Son Dakika Haberleri: Karacabey Eğitimde de Rol Model Olacak

Karacabey Eğitimde de Rol Model Olacak

2 saat önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın gayretiyle okul-sanayi iş birliğinde Türkiye'ye örnek gösterilen bir okul haline gelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne destek ziyaretleri sürüyor.

Karacabey Eğitimde de Rol Model Olacak, System.String[]
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın gayretiyle okul-sanayi iş birliğinde Türkiye'ye örnek gösterilen bir okul haline gelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne destek ziyaretleri sürüyor.

İş dünyasının çatı kuruluşlarından RUMELİSİAD'ı, Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, sanayi-meslek okul iş birliği konusunda atılabilecek adımlar konuşulurken, okulun bu konuda tüm Türkiye'ye rol model olacak potansiyele sahip olduğu kaydedildi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından başlatılan ekonomik, kültürel, sosyal ve sportif hamlelerle köklü bir değişimin Ziyarette RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova ve yöneticiler katıldı. Belediye Başkanı Ali Özkan'ın da yer aldığı ziyarette, sanayi-meslek okul iş birliği konusunda atılabilecek adımlar konuşuldu.

Özkan, Karacabey'in her alanda olduğu gibi eğitim alanında da son yıllarda ciddi bir atılım içerisinde olduğuna işaret ederek, bunun sonucunda Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yapılan yatırımın da önemli geri dönüşler sağladığını söyledi. İş dünyasının farklı kesimlerinden Karacabey'e olan desteğin, gelecek adına son derece umut verici olduğunu aktaran Özkan, bu tür desteklerin artarak devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Ömer Kumova da meslek lisesinin Türkiye'nin geleceği için çok büyük öneme sahip olduğunu belirterek, buradan yetişecek vasıflı iş ücüne, iş dünyasının ihtiyacı olduğunu söyledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:10 Kaynak: İHA

Türkiye, Karacabey, Güncel
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