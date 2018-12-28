Karacabey eğitimde rol model olacak
1 saat önce
Okul-sanayi iş birliğinde Türkiye'ye örnek gösterilen bir okul haline gelen Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne iş dünyası temsilcilerinin destek ziyaretleri sürüyor.
Okul-sanayi iş birliğinde Türkiye
'ye örnek gösterilen bir okul haline gelen Karacabey
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'ne iş dünyası temsilcilerinin destek ziyaretleri sürüyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:20
Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu
ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil
Dünyaca Ünlü Futbolcu Falcao'nun Menajeri, Transfer İçin Galatasaray'ı İşaret Etti
Son Dakika! Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz