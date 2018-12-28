Son Dakika Haberleri: Karacabey eğitimde rol model olacak

Karacabey eğitimde rol model olacak

1 saat önce

Okul-sanayi iş birliğinde Türkiye'ye örnek gösterilen bir okul haline gelen Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne iş dünyası temsilcilerinin destek ziyaretleri sürüyor.

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Okul-sanayi iş birliğinde Türkiye'ye örnek gösterilen bir okul haline gelen Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne iş dünyası temsilcilerinin destek ziyaretleri sürüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:20 

Türkiye, Karacabey, Ekonomi
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