Karacabey emniyetinden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karacabey emniyetinden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Karacabey emniyetinden uyuşturucuya geçit yok

6 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 kişi uyuşturucu satmak suçundan gözaltına alınırken, bir zehir taciri tutuklandı.

Karacabey emniyetinden uyuşturucuya geçit yok, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 kişi uyuşturucu satmak suçundan gözaltına alınırken, bir zehir taciri tutuklandı.


Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son bir hafta zarfında Karacabey'de uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda 1 adet hassas terazi, 32 gram metamfetamin maddesi, 65 gram sentetik kannobionid (bonzai), 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pipe ele geçirildi. Toplam 18 şahıs yakalanırken, 4 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. 14 şahıs ise, haklarında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Operasyonlarda yakalanan Yunus E. (32) uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.B., Ö.Ö. ve A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Karacabey, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:52 Kaynak: İHA
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