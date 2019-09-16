Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’ne BEBKA’dan destek
2 saat önce
Karacabey Belediyesi tarafından, ilçenin sanayileşen geleceğine hazırlık yapmak amacıyla başlatılan Karacabey Genç Girişimciler Merkezi projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) hibe desteği almaya hak kazandı.
Karacabey Belediyesi tarafından, ilçenin sanayileşen geleceğine hazırlık yapmak amacıyla başlatılan Karacabey Genç Girişimciler Merkezi projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) hibe desteği almaya hak kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:25
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