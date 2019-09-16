Son Dakika Haberleri: Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’ne BEBKA’dan destek
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Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’ne BEBKA’dan destek

2 saat önce

Karacabey Belediyesi tarafından, ilçenin sanayileşen geleceğine hazırlık yapmak amacıyla başlatılan Karacabey Genç Girişimciler Merkezi projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) hibe desteği almaya hak kazandı.

Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’ne BEBKA’dan destek, System.String[]

Karacabey Belediyesi tarafından, ilçenin sanayileşen geleceğine hazırlık yapmak amacıyla başlatılan Karacabey Genç Girişimciler Merkezi projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) hibe desteği almaya hak kazandı.

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Eskişehir, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:25 
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