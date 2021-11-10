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Karacabey genelinde altyapı çalışmaları tam gaz - Son Dakika

Karacabey genelinde altyapı çalışmaları tam gaz

10.11.2021 15:49
Karacabey genelinde altyapı çalışmaları tam gaz

Karacabey'in geleceğine katkı sağlayacak altyapı çalışmaları büyük bir hızla ilerliyor.

2022 yılında bitecek olan ve Bursa Büyükşehir Belediye BUSKİ Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar, Karacabey genelinde aralıksız sürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede BUSKİ tarafından sürdürülen altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner'in de yer aldığı incelemelerde, işlemleri tamamlanan sokaklarda asfaltlama çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Özkan, oran olarak %70'lere ulaşıldığını söyledi.

Kullanışlı hale getiriliyor

BUSKİ ekipleri, bir yandan çalışması tamamlanan yolları kapatarak trafiğe açarken, arkasından ise 3 farklı asfaltlama ekibi yolları yeniden asfaltlayarak kullanışlı hale getiriyor.

Özkan yaptığı açıklamada, "Emirsultan Mahallesi ve Gazi Mahallesi'nde 3 farklı ekip, asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava koşulları elverdiği müddetçe, bu çalışmaları ekipler titizlikle sürdürecek. Gelinen noktada, ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarının %70'i bitmiş durumda. Öte yandan, kısa sürede Emirsultan ve Gazi mahallelerinde çalışmalar bitmiş olacak ve Esentepe Mahallesi'nde içme suyu çalışması tamamlanan sokaklarda da asfaltlama işlemlerine başlanacak. Bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Alinur Aktaş'a ve BUSKİ personeline, ilçemiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Karacabey genelinde altyapı çalışmaları tam gaz

Karacabey, Ali Özkan, Bursa, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karacabey genelinde altyapı çalışmaları tam gaz - Son Dakika


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