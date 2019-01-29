Karacabey Hemşehri Dernekleri Federasyonu'ndan Başkan Özkan'a Ziyaret

Ziyarette konuşan Özkan, farklı kültür ve geleneklerin Karacabey'i daha da anlamlı hale getirdiğini belirterek, federasyonun çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Karacabey, 29.01.2019 – Karacabey Hemşehri Dernekleri Federasyonu Başkanı Osman Bektaş ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette derneğin faaliyetlerinden bahseden Bektaş, Başkan Özkan'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Karacabey Hemşehri Dernekleri Federasyonu üyeleri gerçekleştirilen ziyarette, federasyon olarak yürüttükleri faaliyetleri, gelecek planlarını ve projelerini Başkan Özkan'a ilettiler. Özkan'a yeni seçim döneminde başarılar dileyen Bektaş, "Bu süreçte Başkanımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Federasyon olarak düzenlediğimiz faaliyetlerde belediyemizin de önemli katkıları oldu ve bundan sonra da yanımızda olacağına inanıyoruz. Tüm hizmetlerinden dolayı Başkanımız Ali Özkan'a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum'' dedi.

Desteklerimiz devam edecek

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özkan da, farklı kültür ve geleneklerin Karacabey'i daha da anlamlı hale getirdiğine dikkat çekti.

Özkan, bu durumdan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bu çeşitlilik, böyle güzel bir federasyon altında güzel faaliyetlerle buluşuyor. Bizler de bu zamana kadar imkanlarımız dahilinde her türlü desteği sağladık ve bundan sonraki süreçte de çalışmalarınıza destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gerçekleşen ziyarette federasyon çatısı altında birleşen Karadenizliler Derneği Başkanı Yusuf Gün, Balıkesirliler Derneği Başkanı Musa Altın, Erzurumlular Derneği Başkanı Nuri Şimşek, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Niyazi Saygılı, Bosna Sancak Derneği Başkanı Cengiz Coşkun, Kepsutlular Derneği Başkanı Arif Ertan, Artvinliler Derneği Başkanı Mükerrem Yılmaz, Yozgat ve Tokatlılar Derneği Başkanı Ahmet Gülışık, Boğazköy Gürcü Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Doğan Yılmaz, Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhlis Topaktaş, Ordu Aybastılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Gülerce yer aldı.