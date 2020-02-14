Karacabey, her alanda şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika

Futbolda 2. Lig yolunda sağlam adımlarla ilerleyen ve en yakın rakibine 13 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan takım, voleybolda da play offlara gitmeye hazırlanıyor. Bunun yanında Belediyespor Güreş Takımı da minder üstünde gösterdiği performansla, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Güreş Antrenörleri Ali Varol eşliğinde, Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen sporcular Özkan'la sohbet ederek çalışmaları hakkında kendisine bilgi verdi. Antrenör Varol yaptığı açıklamada, "Aydın ilinde yapılan Kulüplerarası Gençler Güreş Grekoromen Gruplar Şampiyonası'nda Karacabey Belediyespor güreşçileri, gösterdikleri başarılı performansla 20 Mart'ta Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası vizelerini almaya hak kazandılar. Belediye Başkanımız Ali Özkan'a, desteklerinden ötürü sporcularımız adına teşekkür ediyorum'' dedi.

Başkan Özkan'dan uluslararası başarı vurgusu

Belediye Başkanı Ali Özkan da sporun her alanında günden güne büyüdüklerini ve daha büyük başarılara imza attıklarını belirterek; "Futbol, voleybol ve güreşte Türkiye çapında önemli bir başarı elde ettik. Biz, tüm branşlarımızı ulusal hatta uluslararası boyuta taşımak için de çalışıyoruz. Bu anlamda, bizleri Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan tüm sporcularımıza ilçe olarak teşekkür ederiz'' dedi.

Öte yandan, Karacabey Belediyespor Güreş Takımından 45 kg'da Raşit Çeri, 48 kg'da Ahmet Arslan ve Enez Bağ, 51 kg'da Muhammet Kipiç, 85 kg'da Merdan Şıkcan ile 110 kg'da Efe Dönmez, Türkiye Şampiyonası vizesi alan sporcular oldu.