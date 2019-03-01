Karacabey İçin Mazeret Yok"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından 17 ilçede çok güzel işlere imza atılacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından 17 ilçede çok güzel işlere imza atılacağını söyledi. Karacabey'in bulunduğu konumdan dolayı yatırımların hızla süreceğini belirten Başkan Aktaş, kısa süre içerisinde kültür merkezinin inşaatının temel atmasının yapılacağını ifade etti.



Başkan Alinur Aktaş, Karacabey'de bulunan Cumhur İttifakı üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Karacabey Kültürparkı içinde bulunan bir restoranda yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda Bursa ve Karacabey için yatırımlar değerlendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelecek dönem için iyi hazırlandıklarını söyledi.



"Mazeret yok"



Karacabey için ciddi planlarının olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bu seçim ittifaklarla yapılan bir seçim. Bu seçimin ardından 4,5 yıl daha seçim yok. Yatırımlarımız son sürat devam edecek. Benim için takım oyunu her zaman önemlidir. İnşallah seçim sonrası göreceksiniz hep birlikte 17 ilçede güzel işlere imza atacağız. Dersimize çok iyi çalıştık. Çok yakın bir zamanda kültür merkezinin temel atma töreni olacak. Taziye evinden, düğün salonuna, tüm kırsal mahalle yollarımıza varana kadar hepsini önümüzdeki 5 yıl içinde mükemmel hale getireceğiz. Karacabey'in mazereti yok. Karacabey, şehrin batısında, İzmir, Ankara, İstanbul gibi üç önemli lokasyonun tam ortasında bir ilçe. Yakın zamanda TEKNOSAB geliyor. Karacabey'de tarıma dayalı sanayi var. Çok önemli tarım alanları var. Gelecek çok daha güzel olacak. Kesinlikle gelecekten ümitvar olmamız lazım. Bizim gelecek için çok ciddi planlarımız var. Takdir edersiniz ki istikrarlı süreçlerle bunlar aşılır. Karacabey'in alt yapı sorunları artık sona erecek. Yeni bir hikayeyi hep beraber yazacağımızı biliyorum" diye konuştu.



AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Erdem İşcan da toplantıda söz alarak, gündem ve siyasete dair konuşmalar gerçekleştirdi.



Başkan Aktaş, protokol üyeleri ve beraberindekilerle birlikte daha sonra Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Naci Güncü ve Oda meclis üyeleri ile bir araya gelen Başkan Aktaş, Karacabey Balıkesirliler Derneği ve MHP Karacabey İlçe teşkilatını da ziyaret etti. - BURSA

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