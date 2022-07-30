Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

30.07.2022 14:26
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin ilçedeki bir ormanlık araziye Hint keneviri ektiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

Ekipler kenevirleri toplamak ve sulamak için gelen Ö.F.D. (31), O.K. (29) ve Y.D'yi (23) yakaladı.

Bölgede yapılan aramalarda 307 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve 150 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için jandarmaya getirildi.

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Kaynak: AA

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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