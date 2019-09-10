Karacabey'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı törenlerle anılacak

Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında, 13 Eylül Cuma günü Karacabey'de ilk kez Tarım Şenliği düzenlenecek olup, 14 Eylül Cumartesi günü ise yoğun bir programla anma faaliyetleri ve kutlama programı gerçekleştirilecek.

İlk kez tarım şenliği düzenlenecek

Etkinlikler kapsamında yapılan açıklamada, ilk olarak 13 Eylül Cuma günü Harmanlı Mahallesi Tarım Lisesi bahçesinde, ilçede ilk kez Tarım Şenliği düzenlenecek. Öğleden sonra saat 14.30 itibariyle açılışı yapılacak törende, bölgede aktif çiftçilik yapan üreticiler verimli üretim gibi çeşitli kriterler göz önünde tutularak madalya ile ödüllendirilecek; ayrıca en genç ve en yaşlı çiftçiye de plaket takdim edilecek.

Yöresel lezzetler sergilenecek

Etkinliğin devamında ise kurulacak stantlarda, köydeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında gelen misafirlere bilgiler aktarılacak. Bu stantlarda yöresel ürünler sergilenecek ve bazı üreticiler satış da yapabilecek. Etkinlik, Karacabey Belediyesi ve Harmanlı Mahallesi muhtarlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek.

Etkinliğin tarım odaklı oluşunun organizasyonun her noktasına yansıtılması planlanırken, gelen misafirlere kavun, karpuz, erik suyu ve salçalı ekmek gibi tamamen yöresel ürünlerden oluşan ikramlar sunulacak. Etkinlik kapsamında ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği ekibi de gelen misafirlere konser verecek.

Kurtuluş günü coşkusu sürecek

14 Eylül Karacabey'in Kurtuluş Günü'nde ise Cumhuriyet Alanı'nda saat 10.00'da kutlama ve anma etkinlikleri başlayacak. Bu yılki programda diğer yıllardan farklı olarak kurtuluş şehitleri adına Karacabey'in iki yakasından öğrenciler Türk bayrakları ile koşacak. 14 Eylül günü şehit edilen Taşlık Köyü şehitleri ile Canbalı Köprüsü'nün onarımında şehit olan askerleri anmak için düzenlenecek koşu, tören alanında son bulacak.

Cumhuriyet Alanındaki törenin sonunda ise 13 Eylül günü Yunan askerinin hain planını bozarken kendi şehit olan Kulakpınar Mahallesi'nden Kahraman Demir Dede'nin hikâyesi, tiyatro topluluğu tarafından canlandırma şeklinde gerçekleştirilecek.

Arap Ali ve 2 meçhul asker için anıt

Karacabey Belediyesi tarafından kültür envanteri çalışmaları kapsamında keşfedilen Bakırköy Mahallesi'ndeki Arap Ali ve iki meçhul şehit için yapılan anıtın açılışı da 14 Eylül günü düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Etkinlikte ayrıca, şehitler anısına etkinlik alanında pilav ve aşure ikramı da olacak.

İyilik Deniz Projesi Karacabey'de hayat buluyor

Karacabey Belediyesi'nin kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında bir diğer faaliyeti olarak İyilik Denizi Projesi hayat bulacak. Öğleden sonra 13.00 ile 15.00 saatleri arasından Sevgi Yolu üzeri Muhittin Tüydeş İş Merkezi'nin 3. katındaki belediye çok amaçlı salonunda, ilçe halkı ve öğrencilere "Gelecek Teknolojileri ve Teknoloji ile Evde Tasarruf" sunumu, "Geleceğim Benim Elimde" sunumu, Ebru Sanatı Atölyesi ve çocuklar için ekmek yapım atölyesi gerçekleştirilecek. Verilecek eğitimlerde, uzman kişiler tarafından konu başlıkları hakkında katılımcılara paylaşımlarda bulunacak.

Çocuklar için gösteri

14 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında çocuklar için ise saat 16.00 ile 18.00 arasında, Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi'nde kukla ve gölge oyunu gösterisi sergilenecek. Çocuklar için ücretsiz gerçekleştirilecek faaliyet, 2 seans halinde 16.00-17.00 ve 17.00-18.00 saatleri arasında sahnelenecek.

Şehitler için mevlit okunacak

Karacabey'in Kurtuluş Günü etkinlikleri, akşam namazı sonrası ilçeye adını veren Dayı Karaca Bey'in mezarının da bulunduğu İmaret Cami'nde, tüm şehitler için okutulacak Mevlid-i Şerif ile son bulacak.

Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu yılki program kapsamında, 2 gün boyunca birbirinden anlamlı etkinlikler planladıklarını ifade ederek, "Karacabey'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla hem çocuklar hem de yetişkinler için pek çok anlamlı etkinlik planlandı. Etkinlikler kapsamında bu yıl ilk kez, ilçemizde Tarım Şenliği de düzenlenecek ve Karacabey'deki tarım faaliyetleri ile yöresel lezzetler katılımcılara sunulacak. Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.