Üye Girişi
Karacabey'in en önemli değerlerinden defne dünyaya açılıyor - Son Dakika

Karacabey'in en önemli değerlerinden defne dünyaya açılıyor

06.09.2021 13:35
Karacabey'in en önemli değerlerinden defne dünyaya açılıyor, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen toplantıda, Türk defnesinin Avrupa Birliği'nden de 'coğrafi işaret' onayı alması için çalışmaların başladığını söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen toplantıda, Türk defnesinin Avrupa Birliği'nden de 'coğrafi işaret' onayı alması için çalışmaların başladığını söyledi.

Karacabey Belediyesi olarak bu projenin paydaşlarından biri olduklarını ifade eden Başkan Özkan,"OGM tarafından, Türk defnesi tescillendi ve coğrafi işaretini almaya hak kazandı. Şimdi sıradaki süreçte, bunu Avrupa Birliği'ne sunarak onay alma var. Karacabey'in en önemli değerlerinden biri olan defne artık dünyaya açılıyor" dedi.

Longoz, ıhlamur ormanları gibi zenginlikleriyle ülkemizin bu alanda en önemli değerlerini bünyesinde barındıran ve son dönemde, aromatik bitki çeşitliliğiyle de öne çıkan Karacabey'de, büyük potansiyele sahip defne ile ilgili çalışmalar sürüyor. Orman Genel Müdürlüğünün projenin paydaşları olarak belirlediği Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Ticaret Sanayi Odası, Orman Mühendisleri Odası ve Karacabey Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda, Türk defnesinin dünyaya açılması için işbölümleri masaya yatırıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda Türk defnesinin Avrupa Birliği'nden de 'coğrafi işaret' onayı alması için başlayan çalışmalara katıldı. Karacabey Belediyesi olarak bu projenin paydaşlarından biri olduklarını ifade eden Başkan Özkan, "Karacabey'in en önemli değerlerinden biri olan defne artık dünyaya açılıyor" dedi.

Karacabey'in kuzey kesimlerinde yoğun bir defne ormanı potansiyeli olduğuna ve bunun da Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, yerel halka ve bölgeye önemli bir gelir imkanı sağladığına dikkat çeken Ali Başkan Özkan, defne için coğrafi işaret alınmasına yönelik başlayan çalışmalarda önemli bir yol kat edildiğini belirtti.

Özkan, "'OGM tarafından, Türk defnesi tescillendi ve coğrafi işaretini almaya hak kazandı. Şimdi sıradaki süreçte bunu Avrupa Birliği'ne sunarak onay alma var. Bu konuda, OGM'nin belirlediği 6 paydaştan biri olan Karacabey Belediyesi olarak biz de bu toplantıda yer aldık" dedi.

En modern tesis Karacabey'de

Başkan Özkan toplantı sonrası yaptığı açıklamada ise, "Ülkemizde 25 ilde yetişen defneden artık Türk defnesi olarak bahsediyoruz. ve ilçemiz de bu potansiyele önemli oranda ev sahipliği yapmakta. Türkiye ise dünyanın defne ihtiyacının yüzde 90'ını karşılıyor. Malumunuz, Marmara bölgesinin en modern tesisi ilçemizde açıldı. Şimdi Türk defnesi Avrupa yolcusu. Eğer bu süreci de başarıyla atlatırsak, dünyaya açılmış olacağız. Ayrıca doğrudan yurtdışına göndermek maksadıyla gerekli adımları atıyoruz. Bölgemiz için hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Karacabey'in en önemli değerlerinden defne dünyaya açılıyor
Karacabey'in en önemli değerlerinden defne dünyaya açılıyor

Orman Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği, Karacabey, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karacabey'in en önemli değerlerinden defne dünyaya açılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı 14:03 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı 13:57 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır 13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı 13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi 13:08 Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim 12:15 Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim 11:53 Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı 11:41 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı

Son Dakika Haberleri
14:02 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı
13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü
13:56 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı
13:32 Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de
13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
13:21 Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti
13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı
13:16 TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak
13:08 Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi
13:03 Bütün gece birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu! Saldırgan, ihbar üzerine yakalandı
Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da         
14:07
İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü         
13:59
Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de         
13:32
Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti         
13:21
TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak         
13:16
Bütün gece birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu! Saldırgan, ihbar üzerine yakalandı Bütün gece birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu! Saldırgan, ihbar üzerine yakalandı         
13:03
Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor         
12:03
Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da         
11:47
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü         
10:16
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 14:12:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacabey'in en önemli değerlerinden defne dünyaya açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement