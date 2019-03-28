Son Dakika Haberleri: Karacabey'in Kent Dinamikleri Ali Özkan'ın Yanında

Karacabey'in Kent Dinamikleri Ali Özkan'ın Yanında

1 saat önce

Karacabey'de, mevcut belediye başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Özkan seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, kent dinamiklerinden de büyük destek görüyor.

Karacabey'in Kent Dinamikleri Ali Özkan'ın Yanında, System.String[]

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere az bir süre kala, temposunu hız kesmeden sürdüren Başkan Ali Özkan, Karacabey Hemşeri Dernekleri Federasyonu (KARFED) üyeleriyle bir araya geldi.

Osman Bektaş başkanlığındaki Karacabey Hemşeri Dernekleri Federasyonu'nun Başkan Özkan'a gerçekleştirdiği ziyarette, Karacabey'in son yıllarda gerçekleştirdiği gelişim ivmesinden bahsedildi.

Karacabey'in geleceğini inşa etmeye devam

Karacabey Hemşeri Dernekleri Federasyonu'nun gerçekleştirdiği faaliyetleri yakından takip ettiğini belirterek, her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Özkan, göreve geldikleri günden bu yana 3T vizyonu ile Karacabey'in geleceğini inşa ettiklerini anımsatarak, 'benzersiz kent' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Karacabey'i tüm kent dinamiklerinden aldıkları güçle, hep birlikte yönetmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Desteğe hazırız

KARFED Başkanı Osman Bektaş da tüm sivil toplum kuruluşları olarak, kente ve ülkemize değer katmaya odaklandıklarını ifade ederek, bugüne kadar kendilerine her türlü desteği ve kolaylığı sağlayan Başkan Özkan'a teşekkür etti.

Karacabey'in gelişimi için çaba sarf eden Başkan Özkan'ın ilk günden beri ilçede çok önemli hamlelere imza attığını belirten Bektaş, federasyon olarak kendisine desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:11 Kaynak: Bültenler

Ali Özkan, Karacabey, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi! 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 18:02:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacabey'in Kent Dinamikleri Ali Özkan'ın Yanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]