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Karacabey'in orman ürünleri potansiyeli konuşuldu - Son Dakika

Karacabey'in orman ürünleri potansiyeli konuşuldu

17.12.2021 10:22
Karacabey'in orman ürünleri potansiyeli konuşuldu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni göreve gelen Bursa Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür'ü makamında ziyaret etti.

Başkan Özkan, gerçekleşen görüşmede Ülküdür'e yeni görevinde başarılar dilerken, görüşmede AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer aldı.

Karacabey'in en önemli değerlerinden defne dünyaya açılıyor

Gerçekleşen ziyarette, Karacabey'in ıhlamur ve defne başta olmak üzere orman ürünlerine yönelik potansiyeli ve yeni dönemde sürdürülecek projeler de konuşuldu.

Özkan yaptığı açıklamada, "Sayın Mustafa Ülküdür'e yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kendisiyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Türk defnesi tescillendi ve coğrafî işaretini almaya hak kazandı. Şimdi sırada, bunu Avrupa Birliği'ne sunarak onay alma süreci var. Karacabey'in en önemli değerlerinden biri olan defne artık dünyaya açılıyor" dedi.

Başkan Özkan, Karacabey Belediyesi olarak bu projenin paydaşlarından biri olduklarını da ifade etti.

Görüşmenin sonunda Başkan Özkan, Karacabey Longoz ormanlarının öne çıkan çiçeklerinden olan nilüfer çiçeği tablosunu Ülküdür'e hediye etti.

Karacabey, Hisarcık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karacabey'in orman ürünleri potansiyeli konuşuldu - Son Dakika


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