Karacabey'in Üst Kesimlerinde 1 Metre Kar Var, Bütün Köy Yolları Açıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi bulmasına rağmen, belediye ekipleri hummalı bir şekilde çalışarak tüm köy yollarını açtı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi bulmasına rağmen, belediye ekipleri hummalı bir şekilde çalışarak tüm köy yollarını açtı. Başkan Ali Özkan da kar yağışı ve sonrasında köyleri tek tek ziyaret ederek durum değerlendirmesi yaptı. Özkan'ın son durağı ise ilçenin en yüksek kesiminde bulunan Şahmelek Mahallesi oldu.



Karacabey'de 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı şehir merkezinde 30 santimetreyi bulurken, kırsal ve yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı. 3 gündür Karacabey Belediyesi ve Büyükşehir ekipleri 7-24 esasıyla vardiyalı bir şekilde aralıksız çalışırken, Belediye Başkanı Ali Özkan da çalışmaları özellikle akşam saatlerinde bizzat giderek yerinde takip etti.



Yol açma ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşların da öneri ve taleplerini değerlendiren Özkan'ı karşısında gören mahalle sakinleri, özellikle ulaşım konusunda sıkıntı yaşamadıkları için memnuniyetleri dile getirdiler.



Mahalle çevresinde kar kalınlığının 1 metreyi aşmasına rağmen ulaşımda ciddi bir sorun yaşamadıklarını belirterek Başkan Özkan'a teşekkür eden Şahmelek Mahallesi Muhtarı Ziya Aydemir, "Ciddi bir kar yağışı oldu ama yolumuz bir an bile kapanmadı. Öğrencilerimizi okula gönül rahatlığı ile gönderdik. Bir sıkıntı yaşamadık" dedi.



Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Ali Özkan, durum değerlendirmesi yaptıktan sonra ayrıldı.



Diğer yandan Karacabey Belediyesi tarafından kar yağışı itibariyle 2 greyder, 3 kepçe, 2 tuzlama aracı ve 1 iş makinesi ile birlikte 10 kişilik ekipler halinde, vardiya sistemi ile 24 saatlik bir



çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmaya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 3 greyder, 1 kar küreme aracı, 1 kepçe ve 24 kişilik ekiple dahil oldu. - BURSA

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