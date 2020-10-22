Karacabey, kadın girişimcileriyle de örnek oluyor

Ekonomik ve sosyal kalkınma açısından pek çok güzel gelişmenin yaşandığı Karacabey'de, kadın girişimcilerin sayısı da her geçen gün artıyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç; AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Özenli'nin de katılımıyla, kentte bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Belediye Başkanı Ali Özkan'ın da yer aldığı ziyaret kapsamında heyetin ilk durağı, Şahin Mahallesi'ndeki kadın girişimci Neşe Yıldız'ın kendi ürünlerinin yer aldığı sergi oldu.

Burada süreç ve çalışmalar hakkında bilgi alan heyetin bir sonraki durağı ise dernek faaliyetinin ardından kooperatife geçen Dağkadı Mahallesi Kadın Girişimcileri oldu.

"Kadınlar olarak el ele verdik"

Gerçekleşen görüşmede Kooperatif Başkanı Aylin Yıldız dernek süreci hakkında yaptığı açıklamada, "Bizler elbette bu yola Karacabey Belediye Başkanımız Ali Özkan'ın destekleri ile çıktık. Kısa sürede kadınlar olarak el ele verdik ve bölgenin ardından, bugün Türkiye çapında bir pazara ulaştık. Kadınların istediğinde neler başarabildiğini herkese göstermekle birlikte, bölgemiz için de hem istihdam hem de ilave kazanç kapıları için emsaller sunduk" dedi.

Kırsal kalkınmada ekinezya vurgusu

Heyet daha sonra, Dağkadı Üreten Kadınlar Kooperatifi tarafından Tarım Müdürlüğü iş birliği destekleri ile ekilerek üretimine başlanan ekinezya tarlasını ziyaret etti. Ürünün yetiştirilmesi, hasadı ve ekonomik avantajlarını yerinde anlatan Kooperatif Başkanı Aylin Yıldız, kırsal kalkınmada bu ürünün rolünün büyük olacağını vurguladı.

"Desteğimiz artarak devam edecek"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da göreve geldikleri günden bu yana kırsal mahallelerde kadın dernekleri başta olmak üzere kooperatifçiliğe ve dernek faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek, kırsal kalkınmaya her fırsatta destek olup, yenilerinin kurulması için çaba harcadıklarını belirtti.

Bunun en güzel örneklerinden biri olarak Dağkadılı kadın girişimcileri örnek gösteren Özkan, "Girişimci ve üreten kadınlarımız, gerekli desteği gördüklerinde neler yapabileceklerini herkese gösterdiler. Bugün artık ulusal fuarlara da katılıp hem şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyorlar hem de ürettikleri ürünlerle ekonomilerine katkı sağlıyorlar" diye konuştu. - BURSA