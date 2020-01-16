Karacabey Kitap Günlerine büyük ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karacabey Kitap Günlerine büyük ilgi - Son Dakika

Karacabey Kitap Günlerine büyük ilgi

7 saat önce

Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde kitapseverlerle buluşan 'Kitap Günleri' öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Karacabey Kitap Günlerine büyük ilgi, System.String[]

Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde kitapseverlerle buluşan 'Kitap Günleri' öğrencilerden büyük ilgi gördü.


Bu yıl Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde ziyaretçilerine kapılarını açan 'Karacabey Kitap Günleri' devam ediyor. İndirimli çocuk kitapları ve yetişkinlere özel kitapların sergilendiği, 20'den fazla yazarında Karacabeylilerle buluştuğu fuar ilgi gördü. Belediye Başkanı Ali Özkan, öğrencilerle sohbet ederek, hangi tür kitapları sevdiklerini sordu. Yazarlarla da sohbet eden Özkan, bu tarz faaliyetlerin ilgi ve alaka gördükçe daha kıymetli hale geldiğini belirterek, bütün vatandaşları fuara davet etti. - BURSA

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
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