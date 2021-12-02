Karacabey kıyılarında 30 yıldır süren başarı hikayesi - Son Dakika

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, şehir merkezi ve kırsalda yaptığı incelemelerde hem belediye çalışmalarını hem de vatandaşların görüş ve önerilerini yerinde dinleme fırsatı buluyor.

Bu ziyaretleri kapsamında Başkan Özkan, gittiği Kurşunlu Mahallesi'nde atölyesinde büyük bir balıkçı teknesi hazırlayan Gökmen Civelek'le de bir araya geldi.

Kurşunlu Mahallesi'nde kurdukları atölyede balıkçı tekneleri inşa eden Gökmen Civelek 30 yıldır bu işi yaparken, şimdiye kadar 50'den fazla tekneyi denize indirmiş durumda.

Seve seve desteğe hazırız

Başkan Özkan burada yaptığı açıklamada, "Burası Marmara Denizi'nin kıyısında defne, kestane ve ıhlamur ormanlarının olduğu nadide bir alan. Burada balıkçı limanımız var. Marmara'da yakalanan balıkların %40'ı bu limandan sağlanıyor. Gökmen Bey de burada balıkçı tekneleri inşa ediyor. Açıkçası bu manzaradan dolayı çok mutlu oldum. Bu önemli bir iş kolu. Üretim var. Bizler de belediye olarak bu çalışmalara katkı sağlamamız gerektiğinde seve seve destek olacağız" dedi.

Üretime katkı sağlamaya çalışıyoruz

Atölye sahibi Gökmen Civelek de yaptığı açıklamada, "Burada balıkçı teknesi imalatı yapıyoruz. 1989'dan beri, 30 senedir bu işi yapıyoruz. Çıraklık okulunda eğitim gördüm ama bu işlerin içerisindeyim yıllardır. Alaylıyım yani. Ekip arkadaşlarımızın yanı sıra bir mühendis ve beş stajyer öğrenciyle çalışıyoruz. Köyümüzde üretime katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu zaman dek 50'den fazla tekneyi suya indirdik" dedi.