Üye Girişi
Karacabey Kurşunlu Mahallesi'nde 'modern şehircilik' odaklı çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Karacabey Kurşunlu Mahallesi'nde 'modern şehircilik' odaklı çalışmalar sürüyor

15.11.2021 16:09
Karacabey Kurşunlu Mahallesi'nde 'modern şehircilik' odaklı çalışmalar sürüyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, makam aracını da kullanmadan, günün erken saatlerinden itibaren ilçenin dört bir yanında gerçekleştirdiği ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Son olarak Kurşunlu Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Özkan, ziyarette mahallede yapılan çalışmaları incelerken denk geldiği vatandaşlarla da çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Yapılan hamlelerle sorunlar bir bir çözüldü

Özkan ziyaretin sonunda Muhtar Halim Şükür'le bir araya gelirken, burada yaptığı açıklamada, "Güzellikler Şehri Karacabey'imizin Kurşunlu Mahallesi'ndeyiz. Burası aynı zamanda turizm bölgemiz. Balıkçılıkla, ormancılıkla uğraşan vatandaşlarımız da var. Genellikle Karadeniz'den göç etmiş vatandaşlarımız burada. Zaten doğal yapısı itibariyle Karadeniz'e benzeyen bir yöre.Mahallemizin geçmişten gelen ciddi manada sıkıntıları vardı. Ama hamdolsun Devlet Su İşleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi burada büyük hamle gerçekleştirdi ve büyük ölçüde talepleri yerine getirirdi" dedi.

Hizmet dönemi, hasat dönemi

Başkan Özkan mahalleye yapılan hizmetleri de denetleyerek, devam eden çalışmalarla ilgili de incelemelerde bulundu. Özkan, "Burada Yeniköy ve Kurşunlu arasında 6 km satıh kaplama yol yapıldı ve ulaşım sorununu kökünden halletti. Toplamda bu mahallemize 4 bin ton asfalt döküldü, bin 500 metre satıh kaplama yapıldı. Liman Park projesi gerçekleştirilmişti ve liman, Kurşunlu Mahallesi'ne yakışır bir görünüme kavuşturuldu. Mahalle gençlerimiz için 2 adet basketbol sahası kazandırdık. BUSKİ ile birlikte mahalle deposu ile mahalle içerisine ulaşan hat yenilendi. Mahallenin içme suyu hattı komple değişti. Ve ıslah çalışması ile dere taşkınlarını önlemek için çalışmalar yapıldı. Mahallenin 30'dan fazla noktasına yağmur ızgarası ve büzler koyuldu, mahallenin ihtiyacı olan yeni 500'lük bir su deposu yapılacak ve bir depoda da onarım gerçekleştirilecek. Muhtarımızla her anlamda istişare halindeyiz. Seferberlik halinde çalışmalar yapılıyor. Bu dönem gerçekten hizmet dönemi, hasat dönemi. Bizim amacımız bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek. Onlara modern şehircilik anlayışını sunmak" dedi.

Mahalleli çalışmalardan memnun

Öte yandan, sabah saatlerinde karşısında belediye başkanını görünce şaşırdıklarını ifade eden Muhtar Şükür ise bundan mutlu olduklarını ifade ederken yaptığı açıklamada, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Alinur Aktaş'a ve Karacabey Belediye Başkanı'mız Ali Özkan'a teşekkür ediyorum. Tüm taleplerimizi değerlendiriyorlar sağ olsun. Yollarımız bitti, derelerimiz bitmek üzere, içme suyu hatları döşeniyor, depomuz yapılacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Karacabey Kurşunlu Mahallesi'nde 'modern şehircilik' odaklı çalışmalar sürüyor

Ali Özkan, Karacabey, Karadeniz, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karacabey Kurşunlu Mahallesi'nde 'modern şehircilik' odaklı çalışmalar sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı 17:09 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi 16:42 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! 16:31 Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! 16:20 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Öldürülüp cesetleri tandıra gömülen çiftin katili 3 yakınına müebbet hapis istemi 16:10 Öldürülüp cesetleri tandıra gömülen çiftin katili 3 yakınına müebbet hapis istemi Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi 15:58 Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı 15:40 Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret 14:51 AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret

Son Dakika Haberleri
17:08 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı
16:42 Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım
16:41 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi
16:31 Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!
16:23 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatteki magazin olayları
16:19 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!
15:59 Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti
15:49 Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi
Film gibi kurtuluş! Yetkililer, batmak üzere olan uçağın üzerindeki pilotu son anda gördü Film gibi kurtuluş! Yetkililer, batmak üzere olan uçağın üzerindeki pilotu son anda gördü         
17:14
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti         
16:50
Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı         
16:35
"Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı! "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı!         
16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!         
16:17
Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı         
16:00
Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti         
15:51
Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi         
15:34
Elmalı Davası'nda beraat eden anne ve üvey baba konuştu: Adalet yerini buldu Elmalı Davası'nda beraat eden anne ve üvey baba konuştu: Adalet yerini buldu         
14:39
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
Gencin değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı Gencin değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Geçmesini beklediler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Geçmesini beklediler         
12:40
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 17:18:15. #1.12#
SON DAKİKA: Karacabey Kurşunlu Mahallesi'nde 'modern şehircilik' odaklı çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement