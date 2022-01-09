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Karacabey longoz ormanları suyla buluşmaya başladı - Son Dakika

Karacabey longoz ormanları suyla buluşmaya başladı

09.01.2022 10:09

Karacabey longoz ormanları suyla buluşmaya başladıBURSA Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan longoz ormanları suyla buluşmaya başladı.

Karacabey longoz ormanları suyla buluşmaya başladı

BURSA Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan longoz ormanları suyla buluşmaya başladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altında olan Karacabey longoz ormanları, yılın her mevsiminde farklı güzellikleriyle ön plana çıkıyor. İlkbahar aylarında yemyeşil, sonbaharda turuncu renginin her tonuyla misafirlerini ağırlayan Karacabey longozu, kış mevsiminin gelmesi ile de ayrı bir havaya büründü. Karacabey longozunun içinde bulundurduğu irili ufaklı yüzlerce su birikintileri geçen yıl buz tutarken, bu yıl da suyla buluşmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda yağışlarla birlikte su seviyesi artan longoz ormanlarında ağaçlar suların içinde kalarak eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. Ormanların su ile dolmaya başlaması, su kuşlarının da bölgede çoğalmasına büyük katkı sağlayacak.

Karacabey longozu, Marmara Denizi'nin güney kıyısında yer alan delta, göl, bataklık, kumul ve subasar orman eko sistemlerinden meydana geliyor. Deltanın batı yarısında toplam alanı 194 hektar olan ve Maliç Deresi tarafından beslenen Dalyan ve Poyraz gölleri, 600 hektar alanı kaplayan sazlıklar, 730 hektarlık bir alana yayılmış dişbudak, kızılağaç ve söğütlerden oluşan subasar ormanlar ve çok çeşitli floraya sahip geniş bir kumul bandı bulunuyor. Longoz ormanları binlerce hayvana da ev sahipliği yaparken, longozun güzellikleri havadan da görüntülendi.

Karacabey longoz ormanları suyla buluşmaya başladı
Karacabey longoz ormanları suyla buluşmaya başladı
Karacabey longoz ormanları suyla buluşmaya başladı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karacabey, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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