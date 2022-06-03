Karacabey Longozu'nun nilüferleri ve karabaş otları çiçek açtı - Son Dakika
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Karacabey Longozu'nun nilüferleri ve karabaş otları çiçek açtı

03.06.2022 10:50

Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan longozda (su basar ormanları) bulunan nilüferler ve karabaş otları çiçeklendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan longozda (su basar ormanları) bulunan nilüferler ve karabaş otları çiçeklendi.

Marmara Denizi kıyısındaki Karacabey Longozu, su üstünde açan nilüfer çiçeklerine, mor renkte açan karabaş otlarına ve birçok endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Yeşilliklerinde yakın kırsal mahallelerin sakinlerine ait yerli ırk ineklerin beslendiği longoz, 300'e yakın kuş türü için de önemli bir beslenme, dinlenme ve üreme alanı niteliği taşıyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle nilüfer çiçekleri longozdaki su üstünde açmaya başladı. Longozun düzlüklerinde büyüyen karabaş otları da bulundukları alanları mora bürüdü.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AA muhabirine, Karacabey Longozu'nun tatlı su ile tuzlu suyun birleştiği adeta bir cennet köşesi olduğunu söyledi.

Özkan, bölgenin yılın en güzel manzaralarının oluştuğu döneminin bugünlerde yaşandığını ifade etti.

Karabaş otları ve su içinde açmaya çalışan nilüfer çiçeklerinin kavuşmalarının görülebildiğini dile getiren Özkan, "Ekoturizm anlamında bazı dokunuşlar yaptık, çeşitli tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdik ve halkımızın gündemine sunduk. Karacabeylilerin bile bilmediği bu nadide alanı tüm Türkiye tanıdı. Bence bütün vatandaşlarımızın bu güzellikleri görmesi gerekiyor." dedi.

Özkan, herkese, yaban lavantaları, karabaş otları, nilüfer çiçekleri, göldeki sandal gezisiyle longozda doğa turizmini yaşamalarını tavsiye etti.

Karacabey Longozu'nun nilüferleri ve karabaş otları çiçek açtı
Karacabey Longozu'nun nilüferleri ve karabaş otları çiçek açtı
Karacabey Longozu'nun nilüferleri ve karabaş otları çiçek açtı
Karacabey Longozu'nun nilüferleri ve karabaş otları çiçek açtı
Karacabey Longozu'nun nilüferleri ve karabaş otları çiçek açtı

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Kaynak: AA

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