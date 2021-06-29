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Karacabey Merinosu ırkının geleceği güvenli ellerde - Son Dakika

Karacabey Merinosu ırkının geleceği güvenli ellerde

29.06.2021 12:10
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Karacabey Merinosu ırkının kaybolmaya yüz tutmasıyla geleceğe aktarımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için Karacabey'de 42 bin 500 m2'lik alana kurulan, Türkiye'nin en büyük merinos çiftliği unvanına sahip Pega Hayvancılık Çiftliğini ziyaret etti.

Genel Müdür Ümmet Buluç ile bir araya gelen Başkan Özkan, Türkiye'de tek olan ve hayvancılıkta model olabilecek modern tesiste hiçbir şeyin geri kalmadığını, her şeyin a'dan z'ye düşünüldüğünü ifade ederek tesisin hem çalışanlar hem yöneticiler hem de üretimi yapılan hayvanlar için mükemmel bir yaşam alanı sunduğunu söyledi.

Karacabey, 29.06.2021 – Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'de faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük merinos koyun çiftliğini ziyaret etti.

Pega Hayvancılık Çiftliği Genel Müdürü Ümit Buluç ile bir araya gelen Özkan, tesis hakkında detaylı bilgi aldı.

Başkan Ali Özkan burada yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi Karacabey'in daha da gelişip kalkınması için 3T vizyonumuz vardı. Teknolojik, turizm ve tarımsal yatırımlar. Bir de mottomuz vardı: 'Tarım ve hayvancılığın başkenti' şeklinde. Karacabey, küçük ve büyükbaş hayvancılıkta birinci sırada olan, nadide bir yer. Ve şu anda Pega Hayvancılık Tesislerinde, 42 bin 500 m2'lik alanda, patenti Karacabey'e ait yüzlerce merinos ırkı koyunun yetiştirildiği çiftlikteyiz. Türkiye'de tek olan ve hayvancılıkta model olabilecek modern tesiste hiçbir şeyin geri kalmadığını, her şeyin a'dan z'ye düşünüldüğünü memnuniyetle görmekteyiz. Koyunların yaşadığı alanlar, onları havalandırmak için çıkarıldıkları bölümler, ayrı ayrı tasnif edilerek birlikte beslenmeleri. Yine yemlerle ilgili ihtiyaçların giderileceği bölümler. Bunun yanında akademisyenlerle, veterinerlerle, teknikerlerle yapılan bilimsel çalışmalar, toplantılar. Aynı şekilde, eskiden çoban olarak tabir edilen ve şimdiki tabiriyle sürü yöneticisi dediğimiz çalışan personel için adeta 4 yıldızlı hotel kıvamında konaklama alanları var. Bu personelin yeme, içme, barınma, sportif ve kültürel tüm ihtiyaçları tam anlamıyla düşünülmüş ve onlardan verimlilik almak adına bu noktada hiçbir eksik bırakılmamış" dedi.

Türkiye'de tek

Başkan Özkan açıklamalarına şöyle devam etti: "Ben zaman zaman, büyük ve küçükbaş hayvan çiftliklerini geziyorum. Ve orada karşılaştığım manzarada, maalesef bizim gençlerimiz bu sektörde çalışmaya çok sıcak bakmıyor. İşte bu boşluğu, Afganistan'dan ülkemize göç eden Türkmen ve Özbek soydaşlarımız dolduruyor. Hangi çiftliğe gidersem Özbek kökenli Türk kardeşlerimizin burada çalıştıklarını, sektörde faaliyet gösterdiklerini görüyorum. Ümit Bey'i, ortaklarını ve yöneticilerini kutluyorum. Türkiye'de tek ve örnek proje. Çatılardan gelen yağmur sularının bile havuzda toplanıp değerlendirilmesi, bu da suyun verimli kullanılması noktasında önemli bir faaliyet. Hassasiyet ve bilinçlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten bir hayvancılık faaliyetinin ne kadar mükemmel olacağının göstergesi bu. Ben bu sektörle ilgilenen, merak saran insanların, burayı mutlaka görmeleri gerektiğine inanıyorum. Arkadaşların tecrübelerinden istifade etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten burada hem çalışanlar hem yöneticiler hem de üretimi yapılan hayvanlar için mükemmel bir yaşam alanı oluşturulmuş. Ve entegre bir tesis kurulmuş. Tabi hayvancılığın sorunları Türkiye'nin gündeminde. Verimlilik önemli. Bu işe yatırım yapmak isteyen ve tereddüt eden yatırımcılar var. İşte bu tecrübelerden mutlaka faydalanmaları gerekli"

Yurtdışına embriyo transferi hedefi

PEGA Damızlık Merinos Koyun Çiftliği Genel Müdürü Ümit Buluç ise yaptığı açıklamada, "Sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiğimiz düşünce sonrası, ortaklarımızla birlikte bu çiftliği kurmaya karar aldık. 1 profesör, 2 veteriner hekim ve tekniker arkadaşlarla birlikte, 5 yıldır profesyonel bir çalışma içerisindeyiz. Başka çiftliklerde 15-20 yılda gelinen duruma, biz 5 yıl içerisinde geldik. Özelliği şu; Karacabey Merinosu gerçekten verimli, eti çok lezzetli. Atatürk zamanı Karacabey Merinosu ırkı geliştirilerek bunun üzerine çalışmış. Ancak zamanla bu ırk hayvancılığı yozlaşmaya başlamış. İşte biz bunu ele alıp, tekrar sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirmeye çalıştık. Erkeklerde 100 günde 50 kg ağırlığı yakalayabiliyoruz. Ve eti gerçekten lezzetli, tercih edilen bir ırk. Kıvırcık koyun ile Alman Merinosu ırkının birleştirilmesiyle elde edilmiş bir ırk. İstediğimiz sonuca geldik ama zamanla asıl hedefimiz, yurtdışına embriyo transferi yapabilecek konuma gelmek" dedi.

Yüksek talep görüyor

Buluç çiftlikte hakkında yaptığı açıklamada, "Çalışan işçiye değer vermezsiniz, o da sizin kurduğunuz tesise çok iyi bakmaz. Öncelikle onların refahını, sağlığını düşüneceksiniz ki onlar da sizin isteklerinizi yerine getirsin" dedi.

Buluç ayrıca, "Burada 1200 anaç var. 8 ayda bir doğum yaptırıyoruz. 2 senede 3 kuzulama yaptırıyoruz. 1200 anaçtan ortalama 2700 kuzu elde ediyoruz. Bunların ortalama 1300 tanesi dişi oluyor. Bunları da zaten 5-6 ay önceden oluşan talep dolayısıyla satıyoruz. Erkeklerin de yaklaşık 250-300 tanesi yüksek damızlık vasfı taşıyor. Diğerleri de kesime gidiyor. Onlar da yüksek talep görüyor ve çok rahat satabiliyoruz" dedi.

Tesiste her detay düşünülmüş

Öte yandan, 42 bin 500 m2'lik alan içerisinde 7 bin m2'lik kapalı alanıyla 2 yılda 3 bine yakın Merinos ırkı koyun yetiştirilen çiftlikte, hayvancılık sektöründe önemli teknolojik gelişmeler uygulanıyor.

Tesis içerisinde kullanılan teknoloji ve yöntemler hem doğaya hem üretimi yapılan hayvanlara hem de çalışan personele karşı, modern ve pratik şartlar sunuyor. Izgaralı sistem ile hayvanların bulunduğu alanlarda dökülen gübreler alttan toplanıyor. Ve beslenen hayvanlar asla dışkılarına basmıyor. Yağmur suları bir depoda toplanarak değerlendiriyor. Ayrıca hayvanlara bakan personel için de sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulmuş durumda.

Karacabey Merinosu ırkının geleceği güvenli ellerde

Karacabey, Ali Özkan, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karacabey Merinosu ırkının geleceği güvenli ellerde - Son Dakika


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