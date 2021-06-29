Karacabey Merinosu ırkının geleceği güvenli ellerde

Karacabey Merinosu ırkının geleceğe aktarılması için 42 bin 500 metrekarelik alana çiftliği ziyaret etti.

Çiftlik Genel Müdürü Ümmet Buluç ile bir araya gelen Başkan Ali Özkan, Türkiye'de tek olan ve hayvancılıkta model olabilecek modern tesiste her şeyin düşünüldüğünü ifade ederek, tesisin hem çalışanlar, hem yöneticiler hem de üretimi yapılan hayvanlar için mükemmel bir yaşam alanı sunduğunu söyledi. Ali Özkan, "Karacabey'in daha da gelişip kalkınması için 3T vizyonumuz var; teknolojik, turizm ve zirai yatırımlar. Bir de sloganımız vardı; 'Karacabey tarım ve hayvancılığın başkenti' şeklinde. Karacabey, küçük ve büyükbaş hayvancılıkta birinci sırada olan, nadide bir yer. Pega Hayvancılık Tesislerinde, 42 bin 500 metrekarelik alanda, patenti Karacabey'e ait yüzlerce Merinos ırkı koyunun yetiştirildiği çiftlikteyiz. Türkiye'de tek olan ve hayvancılıkta model olabilecek modern tesiste hiçbir şeyin geri kalmadığını, her şeyin a'dan z'ye düşünüldüğünü memnuniyetle görmekteyiz. Koyunların yaşadığı alanlar, onları havalandırmak için çıkarıldıkları bölümler, ayrı ayrı tasnif edilerek birlikte beslenmeleri; yine yemlerle ilgili ihtiyaçların giderileceği bölümler... Bunun haricinde akademisyenlerle, veterinerlerle, teknikerlerle yapılan bilimsel çalışmalar, toplantılar var. Aynı şekilde, eskiden çoban olarak tabir edilen ve şimdiki tabiriyle sürü yöneticisi dediğimiz çalışan personel için adeta 4 yıldızlı otel kıvamında konaklama alanları var. Bu personelin yeme, içme, barınma, sportif ve kültürel bütün ihtiyaçları tam anlamıyla düşünülmüş ve onlardan verimlilik için bu noktada hiçbir eksik bırakılmamış" dedi. - BURSA