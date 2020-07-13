Karacabey, modern çiftlikleriyle de markalaşıyor - Son Dakika

Karacabey, modern çiftlikleriyle de markalaşıyor

Tarıma dayalı sanayide ülkemizin öncü kentlerinden biri olan Karacabey, 3T vizyonu çerçevesinde şehre kazandırılan son teknolojiye sahip modern çiftliklerle, bu alanda da Türkiye'ye rol model olmaya devam ediyor.

Tarıma dayalı sanayide ülkemizin öncü kentlerinden biri olan Karacabey, 3T vizyonu çerçevesinde şehre kazandırılan son teknolojiye sahip modern çiftliklerle, bu alanda da Türkiye'ye rol model olmaya devam ediyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, günlük 16 ton süt üretiminin yapıldığı ve Simental olarak bilinen özel sığır ırkının da yetiştirildiği Erma-Süt Hayvancılık firmasını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir


Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi kuruluşlarının ilçeye çekilmesi adına önemli girişimlere imza atan Karacabey Belediyesi'nin bu çalışmaları, şehirde çok güzel gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Merkez-kırsal ayırt etmeksizin, ilçede topyekün kalkınma hamlesi başlatan Karacabey Belediyesi'nin, "Tarım", "Turizm" ve "Teknoloji" başlıklarını kapsayan 3T vizyonu, kentteki potansiyeli görüp harekete geçen iş insanlarının da katkılarıyla ilçeye çok önemli tesisleri kazandırırken, bunlara son örnek Erma-Süt Hayvancılık oldu.


Başarılı iş insanı, aynı zamanda Ermaksan firmasının Yönetim Kurulu Başkanı olan Erol Özkayan'ın girişimleri sonucu kente kazandırılan,son teknolojiye sahip modern çiftlikte günlük 16 ton süt üretimi yapılırken,ayrıca Simental olarak bilinen özel sığır ırkı da yetiştiriliyor.


Sürdürülebilir üretimin öncelik haline getirildiği tesisi, Erol Özkayan ve Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özkayan ile birlikte gezen Başkan Ali Özkan, ari çiftlik belgesi de bulunan tesislerdeki işleyiş hakkında detaylı bilgi aldı.


Geçmişten bu yana verimli tarım arazilerine sahip olan ve tarımsal üretim konusunda öncü kentlerden biri olan Karacabey'deki bu tesis, Türkiye'de eşine az rastlanır özellikleriyle dikkat çekerken, Başkan Ali Özkan da tesisin ülkemize örnek olduğuna vurgu yaptı.


Kent ekonomisinin temel unsurlarından biri olan tarıma dayalı sanayinin, ilçede gelişmeye devam ettiğine işaret eden Başkan Özkan, 3T vizyonu çerçevesinde Karacabey'deki tarımsal faaliyetleri daha da iyileştirmek adına çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.


Yerli çiftçilere katkı sağlayacak


Başkan Ali Özkan'ı tesislerde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden firma sahibi Erol Özkayan da Karacabey'in özellikle son yıllarda ciddi bir gelişime sahne olduğunu belirterek, "Bu tesis benim hayallerimden biriydi. 3 yıl önce hayalimi gerçekleştirme fırsatı yakaladım. Bu hayalimi Karacabey'de gerçekleştirmekten de büyük mutluluk duyuyorum. Burada günlük 16 süt üretimi yapıyoruz.Ari Çiftlik Belgesi sahibiyiz. Dünyanın sayılı özel ırklarından birini burada yetiştiriyoruz. İlerleyen dönemlerde, çiftçilerimizi gebe düvelerimizden sahiplendirme düşüncemiz de var. Böylece çiftçilerimiz, yurt dışından yüksek meblağlarla getirtmek zorunda oldukları güzel bir hayvan ırkına, buradan yerli üretimle sahip olabilecekler. Böylece ülkemizdeki yerli ve milli üretim modeline de önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Ali Özkan, Karacabey, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacabey, modern çiftlikleriyle de markalaşıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:40 Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi 20:30 Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi 20:09 Başakşehir'e şampiyonluk yarışında büyük şok! Konya'da fark 2'ye çıktı 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
20:40
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
20:30
Başakşehir'e şampiyonluk yarışında büyük şok! Konya'da fark 2'ye çıktı
20:09
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
20:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 22:03:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacabey, modern çiftlikleriyle de markalaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]